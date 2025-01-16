近9旬錦泰老茶廠將消失 竹縣府會勘搶救文資大作戰

客委會客發中心文資典藏組秘書洪一珍（左起）、縣府文化局史料文獻科長張愛倫、文化資產科長洪千鶴獲悉錦泰茶廠的狀況，立刻到場了解和會勘，推動「搶救」北台客家聚落製茶產業文資計畫。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮創立近90年的錦泰茶廠因茶園面積銳減、茶農流失等因素，歷經轉型觀光工廠勉力強撐20多年卻仍無力回天，千坪土地已出售，將在3月啟動拆卸、6月底騰空點交，地上的老茶廠、完整的生產線、以及囤積上萬噸的老茶都須面臨儘速拋售。縣府文化局獲悉後會同客委會、地方文史工作者等緊急會勘，擬定搶救這些文化資產的作戰計畫。

錦泰茶業（股）公司董事長羅吉銓說，他希望官方能幫忙他保存錦泰文化館內的茶產業文資。（記者黃美珠攝）

錦泰茶業（股）公司董事長羅吉銓、監事羅吉㨗直言「真的無奈」、「真的不捨」，但也真的無能為力。

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羅吉㨗說，錦泰茶廠是其阿公羅錦泰在1936年創辦，卻因新建國道3號、和鎮上的4座高爾夫球場大面積消滅掉茶園，茶農無所憑生，以致陸續搬遷、轉換工作，致使他們空有每天吞吐量多達3萬台斤的製茶設備，卻沒有茶菁可以做茶。

新竹縣關西鎮近90歲的錦泰茶廠土地已經賣掉，3月要啟動廠房拆卸作業，6月底必須騰空地上物點交，屆時老茶廠就此消失。（記者黃美珠攝）

千禧年後，錦泰茶廠曾試圖轉型為觀光茶廠，只生產精緻茶種以保下這個祖產，但20幾年過去了卻無力回天，最後不得已才在去年做出拋售土地的決定，用3億賣出錦泰茶廠及其周邊約千坪基地給建商，今年6月底前就要騰空點交，騰空作業最慢3月要啟動。

錦泰文物館是董事長羅吉銓最在意，希望官方幫助搶救的台灣製茶產業資產。（記者黃美珠攝）

羅吉銓為了延續錦泰茶廠看得出來已心力交瘁，他告訴來訪官員說，他們把還能用的製茶設備轉手給同業，不能用或乏人問津的，只好當作廢鐵賤賣。

錦泰文物館內珍藏很多錦泰茶廠及台灣製茶產業的珍貴過往。（記者黃美珠攝）

而他最在意的錦泰文化館館藏資料和文物，他希望客委會、縣府文化局等能出手幫忙「搶救」，而且「動作要快」。

新竹縣關西鎮鄉土文化協會獲悉錦泰茶廠前述窘境後立刻通報縣府文化局，再轉知客委會客家文化發展中心，促成官方和民間一起會勘、共商對策。

錦泰茶業監事羅吉㨗（舉手者右）帶領來訪客委會和縣府文化局官員等會勘茶廠內完整且仍堪用的整套製茶生產線。（記者黃美珠攝）

協會理事邱美鳳建議，把錦泰茶廠的文化資產跟縣定古蹟關西分駐所所長宿舍的空間再利用計畫結合，讓所長宿舍成為錦泰茶廠部分文資的展示館。或搭關西牛欄河周邊的相關都市計畫機會，在牛欄河畔增闢公共藝文展場，讓錦泰茶廠的文物有落腳、展示處。

會勘人員發現，近90歲的錦泰茶廠內製茶生產設備非常大型且完整。（記者黃美珠攝）

客委會客發中心文資典藏組秘書洪一珍則說，短時間要找到適合的空間典藏錦泰茶廠完整、大型的生產線等文資有一定難度，或可評估露天展示的可能性，但要有周延的保護措施。

會勘人員發現，近90歲的錦泰茶廠內製茶生產設備非常大型且完整。（記者黃美珠攝）

縣府文化局文化資產科長洪千鶴說，他們會勘後會先做文物的盤點，委託建築師黃銘彰啟動分批執行數位掃描，爭取錦泰在拆除前，能用點雲（Point Cloud）掃描技術，把廠房、建物經掃描和空拍化為點雲資料，未來可以做成動畫或VR實境虛擬重現。

此外，他們也會同步媒合其他公、私部門展場或茶廠，透過收藏錦泰文資或收購錦泰的生產線來執行「搶救」。並跟關西鎮公所聯繫，了解公所是否有意願、有無合適的土地或計畫能幫忙保留錦泰茶廠。

錦泰文物館內珍藏有很多錦泰茶廠及台灣製茶產業的珍貴過往。（記者黃美珠攝）

建築師黃銘彰也建議，錦泰茶廠也可跟購地建商討論，或可把錦泰茶廠最大、最核心、有代表性的製茶設備或象徵保留，變成未來建商改建後的公共藝術品，也是可以思考的方向。

臺灣紅茶公司董事羅元鴻則說，基於同業且宗親，他願幫忙騰出臺紅的部分空間幫忙收藏展出。

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