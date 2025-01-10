新北教育局「百家終身學習商鋪計畫」 走讀、導覽、手作即起報名

新北市教育局即日起推出「百家終身學習商鋪計畫」可免費報名參與商店導覽活動，活動包含走讀、手作體驗等課程。（新北市教育局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕為實踐處處、時時、人人可學習的願景，新北市教育局即日起推出「百家終身學習商鋪計畫」，教育局長張明文指出，民眾可至新北市社會教育資源網報名參與商店導覽活動，參與導覽集滿12個不同商鋪的章戳，即可兌換小禮物一份，前100名加碼贈送新北市社區大學課程學分費3000元抵免回饋；各課程報名額滿為止。

張明文表示，「新北市百家終身學習商鋪」整合100家在地特色商鋪，提供市民探索學習的創新平台，藉由百家商鋪導覽，不僅能深入了解商鋪經營特色與文化內涵，還能在互動中拓展視野，培養學習興趣；計畫合作店家種類多元，包含土城區聖瑪莉丹麥麵包莊園介紹麵包西點相關知識及製作過程，淡水區香草街屋除提供香草茶包體驗，三重區歲月書屋分享在地眷村故事，也有藥局、香鋪、西裝店、焚化廠、佛具店、五金行及床鋪店等多元商店響應活動。

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「陳逢顯毫芒雕刻館」匠師陳逢顯表示，雕刻館在新店區推廣藝術教育及教育薪傳40餘年，雕刻館內部有素描、書法、油畫、毫芒雕刻，以及磚雕、陶瓷DIY等，可以讓前來的民眾欣賞多元化的人文藝術，更有一條「磚雕巷」可以走讀。

「香草街屋」主人蔡以倫表示，街屋坐落於淡水最早的老街重建街，周邊有祖師廟、龍山寺、淡水紅樓、日本警官宿舍、滬尾小學校等廟宇或文化古蹟；香草街屋活動將帶領學員走讀淡水老街文化景點，並在百年街屋內體驗香草手作，認識淡水在地種植的香草植物，製作香草茶包或防蚊噴霧。

教育局補充，即起可至新北市社會教育資源網（https://lll.ntpc.edu.tw/）最新消息區查詢「百家終身學習商鋪」導覽活動場次，並報名導覽課程，各課程額滿為止；參與12個不同商鋪的導覽活動並取得戳章後即可兌換豐富獎勵，前100名加碼贈送新北市社區大學今年夏季或秋季班課程學分費抵免3000元，集點本可至各百家終身學習商鋪、新北市三重圖書館分館、新北市新店區安坑國小終身學習資源中心、淡水區公所及新北市政府1樓聯合服務中心等地領取，活動期間自即日起至3月31日止。

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