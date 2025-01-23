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無案牘之勞形怎入畫？ 故宮展〈陋室銘圖〉竟有過年宅老家情調

2025/01/23 22:00

無案牘之勞形怎入畫？ 故宮展〈陋室銘圖〉竟有過年宅老家情調黃應諶於順治年間入畫院，此圖作於康熙年間，筆墨明淨，人物仍有明院派習氣，細看畫中可見香爐、文玩（琴棋書畫）、花器等，還有瀑布清泉、小橋流水，享人間清幽。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮1月剛上檔全新一季的「巨幅名作」，展出3件作品，雖然選件上沒有特別說明是否為過年應景，但看到其中清黃應諶的〈陋室銘圖〉，倒有不少人覺得，頗有回老家宅著享優閒的情境。

〈陋室銘圖〉取材自《全唐文》所載〈陋室銘〉，歸於劉禹錫（772－842，一說為他人所撰）所作。相信很多人都會背上幾句，如「山不在高，有仙則名。水不在深，有龍則靈。斯是陋室，惟吾德馨。」又如「談笑有鴻儒，往來無白丁。可以調素琴，閱金經。無絲竹之亂耳，無案牘之勞形。」

對於長年在城市勞碌工作的上班族來說，過年回家團圓，拜完年剩下的時間，要不是吃吃喝喝，就是閒在家裡追劇或滑手機，躺在長椅或床上，有時真會感到老家雖然簡單些，倒也自在，就像「斯是陋室，惟吾德馨」，更重要的是「無絲竹之亂耳，無案牘之勞形」，沒有上班時面對的眾聲喧嘩，實在悠哉。

而把這等悠然放進畫中，又是如何呢？黃應諶的〈陋室銘圖〉，畫中層巒疊嶂環抱屋舍，雲氣繚繞山間，瀑布飛瀉。室中雅士聚會，焚香、彈琴、閱覽書、卷，瓶花、畫屏等陳設雅致，還有泡茶的閒情。屋外盆景怡情，賓客踏訪，畫中情境可說與文字的描述十分貼近，也是當時文人嚮往的清逸生活圖景。

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