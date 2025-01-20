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預算表決今晚看直播 李遠：文化人站出來談政治表示國家面臨危機

2025/01/20 19:43

立法院將通過中央政府總預算，文化部長李遠（右）表示，將全力捍衛文化人的尊嚴及價值。 （文化部提供）立法院將通過中央政府總預算，文化部長李遠（右）表示，將全力捍衛文化人的尊嚴及價值。 （文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院審查中央政府總預算案，在野立委濫砍各部會預算的提案，意外激起文化界大團結，包括影視及表演藝術界、出版界、視覺藝術界，紛紛為台灣有史以來最大的「文化浩劫」發聲連署抗議，文化部長李遠今日在行政院記者會中表示，「文化人是國家中最獨立思考的一群人，他們不喜歡談政治，但當他們站出來時，表示國家將面臨危機」。

據了解，與文化預算相關提案，預計可能於晚間8點後進行表決，關心文化預算的人，可透過現場直播影音同步掌握（https://reurl.cc/WAMkpZ）。

文化部表示，除了目前通刪的6.24億元，至今天以前的提案數還有刪減約24億元、凍結52億元，不僅是大家討論最多的公共電視預算，而是包含了出版、表演藝術、視覺藝術、影視音等文化藝術的所有領域。再加上凍結業務費，等於活動、計畫，可能到今年3、4月就必須中斷，許多早就展開籌劃的活動，如金曲獎、金鐘獎等重要獎項都將面臨無法繼續的可能。

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