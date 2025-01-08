淡水古蹟博物館去年迎百萬韓客 首位韓籍志工加入服務

來自韓國釜山的鄭芝贇（音同暈）今年加入淡水古蹟博物館志工，為淡古增添新服務。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館去年迎百萬韓客，為提升服務品質，淡古館長蔡美治表示，遊淡古韓籍遊客2023年占比約22％，去年更提升至53％，因此今年淡古加入首位韓籍志工，來服務遊客；來自韓國釜山的鄭芝贇（音同暈）用她親切可人的笑容，展開她的志工生涯。

蔡美治指出，去年入館人次超過263萬，其中每2人就有1位來自韓國，尤其是淡水紅毛城，有不少「歐巴」和「歐膩」在拍美照。為因應大量的遊客來訪，淡古志工隊不但自動增加值班時數，也展現各種語言能力，包括英文、日文、客語、台語等諮詢服務，而韓籍志工的加入，讓淡古志工隊再添生力軍。

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蔡美治說明，淡古的志工隊成立至今年已20年，現有43位志工，最年長的志工81歲，最年輕的為44歲，值得一提的是，今年首次有韓籍志工加入，來台18年的鄭芝贇大學主修中文，畢業後外派來台工作，結婚生子後便移居淡水。目前她從事韓文教學，在閒暇之餘積極參與志工活動，鄭芝贇說：「淡水與釜山一樣依山傍水，非常吸引人，因此選在這裡生活。」

鄭芝贇還分享，台灣相較韓國生活很自在，可享受人生，令她印象深刻的是每當她用韓語向韓國遊客致意時，常讓她們直呼好親切，有歐膩真棒，國人也大讚她說得一口好中文，堪稱最受歡迎的志工之一。

蔡美治表示，而淡古志工隊預計上半年度招募新志工，分為古蹟巡護組、導覽服務組、活動推廣組、資訊行政組等四組，歡迎有興趣的人加入。

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