慈濟壁畫爭議翻篇 李健儀新作郭台銘亡妻「林淑如」肖像畫曝光

大林慈濟醫院「佛陀問病圖」爭議事件翻篇，畫家李健儀新作品-郭台銘亡妻「林淑如」肖像畫，將由其家族用專機載往布拉格古堡典藏。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕因近期嘉義大林慈濟醫院「佛陀問病圖」壁畫疑遭偷圖盜畫爭議事件而聲名大噪的畫家李健儀，40年來在藝術界極富聲望，除是肖像畫作權威，更是首位獲梵諦岡博物館永久典藏「中華聖人圖」，且被教宗聖若望保祿二世接見的唯一東方藝術家，雖已年逾70歲，仍創作不斷。近期還完成鴻海集團創辦人郭台銘首任妻子林淑如的肖像畫，這幅肖像畫將由郭台銘子女郭守正及郭曉玲永久典藏在歐洲布拉格一處古堡內，已完成畫作的李健儀轉述說，這幅林淑如肖像畫是郭台銘家族對家人深厚情感的表達，其家人對此畫都相當滿意。

首度對外公開「林淑如」肖像畫的李健儀說，這幅肖像畫作他已完成，正進行油畫最後乾透階段，預計再幾個月就可塗上凡尼斯保護油後，由郭台銘家族以專機戴往位在布拉格的私人古堡內。

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畫家李健儀所畫的中華聖人圖，是首位在梵諦岡博物館典藏的東方藝術家，且獲教宗聖若望保祿二世接見。（記者洪美秀攝）

說起接下林淑如肖像畫作委託的故事，李健儀說，他能感受到郭台銘家族對親情重視的深厚，光是確定畫成幾號的肖像畫作就討論近3個月，而他從少數幾張林淑如的照片中，揣摩其神情與氣質，最後請其女兒郭曉玲穿上一套禮服後，他將此禮服畫在林淑如的肖像畫作上，透過手指及臉部神韻的傳達，展現林淑如生前的雍容姿態。

「那個手指的展現就像媽媽每次說話的樣貌」李健儀轉述郭曉玲看到媽媽林淑如肖畫作後，久久無法自已所說的話。那種感動有如母親就在眼前，李健儀說，很開心郭台銘的家人看到此畫作滿意的笑容，原本去年9月這幅畫作就要專機載往布拉格，因還有最後保護工序未完成，才能這幅話畫作有機會讓外界看到。

油畫家李健儀是肖像畫作的權威，畫過的肖像人物不下上百件，且遍及各行各業，包括瓊瑤小書及作家和政治人物或醫生等。（記者洪美秀攝）

2年前從玄奘大學藝術設計學院院長退休，李健儀40多年來畫過的肖像作品不計百件，除有醫生、銀行家及企業家和富商，更畫過藝人林青霞、胡茵夢，而政治人物包括李登輝、呂秀蓮、謝深山、施茂林，也有作家金庸、村上春樹、川端康成、瓊瑤、張大春、蘇偉貞、張愛玲、沈從文等50多人，此外像富邦集團的蔡紅，遍及各行各業。

畫家李健儀是肖像畫作的權威，多年已畫作不下上百件肖像作品，遍及各行各業。（記者洪美秀攝）

李健儀說，他的藝術歷史地位早已不是僅由「佛陀問病圖」這幅作品所表述，認為此爭議事件已翻篇了，相信歷史自有定奪。他則是展望未來，也相信藝術創作不會終止，「一生是藝術家、終生為藝術家」。

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