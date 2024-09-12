自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

最美麗主持人白嘉莉轉戰繪畫 回故鄉台中展出80幅畫作

2024/09/12 17:43

「最美麗主持人」白嘉莉轉戰繪畫美麗世界，回故鄉台中展出「國寶藍帝雉」等80幅畫作。（記者蘇孟娟攝）「最美麗主持人」白嘉莉轉戰繪畫美麗世界，回故鄉台中展出「國寶藍帝雉」等80幅畫作。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「最美麗主持人」白嘉莉淡出演藝圈多年，投入繪畫的美麗世界逾40年，最近她回到故鄉台中推出畫展，展出80件創作，展出包括「國寶藍帝雉」等多件首度曝光畫作，跟民眾分享她的創作心路歷程。

白嘉莉從小在台中長大，之後遠嫁海外，但「最美麗主持人」的動態仍是不少影迷關注焦點，白嘉莉退出演藝圈後就投入繪畫，4年前她首度返鄉在台中辦個展，逢疫情衝擊，藉畫作鼓勵民眾，今年她重返台中再推畫展，包括全新創作等80件作品，在新光三越台中中港店展出，今畫展開展，吸引不少影迷跟畫迷朝聖。

白嘉莉說，台中女兒回家了，為跟故鄉民眾交流，她這次特地準備部份全新創作在故鄉首度曝光，包括最新作品「國寶藍帝雉」。她找了很多資料考據，包括千元大鈔上的帝雉樣貌等，國寶藍帝雉腳踩黃金地，是她藉畫作盼帶給民眾祝福。此外，「春燕報喜」也是新作，3隻燕子在粉色銀柳花中優雅的姿態，與鮮明色彩象徵為生活帶來希望。

春燕報喜也是白嘉莉首度曝光新創作。（記者蘇孟娟攝）春燕報喜也是白嘉莉首度曝光新創作。（記者蘇孟娟攝）

除畫作展示外，白嘉莉訂9月14、15日及21、22日，連續兩個週休假期，均會到場跟觀眾互動，展場也推出獨家的兩款白嘉莉藝術家典藏版限定悠遊卡，提供收藏家典藏及畫冊、桌曆等。「白嘉莉的美麗世界藝術展」將展到23日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應