最美麗主持人白嘉莉轉戰繪畫 回故鄉台中展出80幅畫作

「最美麗主持人」白嘉莉轉戰繪畫美麗世界，回故鄉台中展出「國寶藍帝雉」等80幅畫作。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「最美麗主持人」白嘉莉淡出演藝圈多年，投入繪畫的美麗世界逾40年，最近她回到故鄉台中推出畫展，展出80件創作，展出包括「國寶藍帝雉」等多件首度曝光畫作，跟民眾分享她的創作心路歷程。

白嘉莉從小在台中長大，之後遠嫁海外，但「最美麗主持人」的動態仍是不少影迷關注焦點，白嘉莉退出演藝圈後就投入繪畫，4年前她首度返鄉在台中辦個展，逢疫情衝擊，藉畫作鼓勵民眾，今年她重返台中再推畫展，包括全新創作等80件作品，在新光三越台中中港店展出，今畫展開展，吸引不少影迷跟畫迷朝聖。

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白嘉莉說，台中女兒回家了，為跟故鄉民眾交流，她這次特地準備部份全新創作在故鄉首度曝光，包括最新作品「國寶藍帝雉」。她找了很多資料考據，包括千元大鈔上的帝雉樣貌等，國寶藍帝雉腳踩黃金地，是她藉畫作盼帶給民眾祝福。此外，「春燕報喜」也是新作，3隻燕子在粉色銀柳花中優雅的姿態，與鮮明色彩象徵為生活帶來希望。

春燕報喜也是白嘉莉首度曝光新創作。（記者蘇孟娟攝）

除畫作展示外，白嘉莉訂9月14、15日及21、22日，連續兩個週休假期，均會到場跟觀眾互動，展場也推出獨家的兩款白嘉莉藝術家典藏版限定悠遊卡，提供收藏家典藏及畫冊、桌曆等。「白嘉莉的美麗世界藝術展」將展到23日。

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