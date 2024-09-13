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國寶級畫師顏振發首辦個展 強調不可能放棄畫電影看板

2024/09/13 21:27

國寶級畫師顏振發首度舉辦個展，於歸仁區東門美術館展出。（記者劉婉君攝）國寶級畫師顏振發首度舉辦個展，於歸仁區東門美術館展出。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕71歲國寶級手繪電影看板畫師顏振發首場藝術創作個展，明（14）日起至10月13日，將在台南市歸仁區東門美術館展出，19件作品有別於電影看板，包括自畫像、動物、鄉土情懷、外星人等，呈現多樣的風格，一圓他的藝術夢。

顏振發說，藝術創作不同於畫電影看板，有很多自己的想法，可以有多種變化，顏色的掌握也要仔細了解，每件作品都有自己的生命，除了自畫像是他在10多年前的作品之外，其他都是近2年完成的新作。

國寶級畫師顏振發首度舉辦個展，於歸仁區東門美術館展出。（記者劉婉君攝）國寶級畫師顏振發首度舉辦個展，於歸仁區東門美術館展出。（記者劉婉君攝）

顏振發表示，從18歲開始投入手繪電影看板迄今，他不可能會放棄畫電影看板，未來也會持續在藍晒圖文創園區的研習營課程，持續傳承手繪電影看板的技法。

「顏振發藝術創作個展」除了明（14）日下午配合開幕開放之外，展期其餘時間採預約方式免費參觀，預約電話：06-2131897或0952893195。

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