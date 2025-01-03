價值不斐！台灣早期5大家族千金嫁妝展 吸睛

日治時期中部有名的蔡家千家的嫁妝-鳳冠。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市立圖書館「雙喜臨門臺灣喜壽古文物展-郭双富收藏展」，從今天起至2月6日展出有關台灣傳統婚禮及祝壽慶典相關的古文物，其中有來自台灣5大家族的霧峰林家及中部蔡家在嫁娶喜事中給家族千金準備的嫁妝禮品，從製作工藝的精美，以及物品的價值不菲，可看出當時仕紳豪門對於家族千金出嫁重視的程度。

日治時期中部有名的蔡家千家的嫁妝-霞披。（記者湯世名攝）

彰化市長林世賢表示，這些展出的古文物，都是大屯文化工作室郭双富多年的精心收藏，期盼大家在這個熱鬧的時節，可以欣賞過去農業社會以來，婚嫁及祝壽活動裡別有吉祥寓意的各式文物。

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臺灣五大家族板橋林家於清朝時家族的祝壽壽屏墨寶。（記者湯世名攝）

展品中除了有來自台灣5大家族的霧峰林家及中部蔡家在嫁娶喜事中給家族千金準備的嫁妝禮品，在祝壽慶典文物方面，還有同為台灣5大家族的板橋林家，對家族長輩祝壽的壽屏。

臺灣五大家族霧峰林家林文鳳嫁女時胞弟林文欽送侄女的土地（面積一畝-即一公頃）契書。（記者湯世名攝）

另有一件博古、四屏和書法，是由鹿港書法家鄭鴻猷所創作，作品為祝賀南投某仕紳，無論是書法或是繪畫皆精美細緻，令人嘆為觀止。不論中西式婚禮，最不可或缺的婚紗照，質樸卻能感受到每個家族因喜事團聚的歡樂時刻。

林世賢邀請民眾前往觀賞，期待大家一起在彰化市立圖書館透過展品回憶每個家族記憶深刻的歡聲笑語，感受跨越時光的喜慶氛圍，幸福彰化，牽手同行。

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