淡水「大河東去」特展開幕 5大主題走進歷史與現代世界

右邊是「畫說溪望——我的樹梅坑溪」在地畫作聯展，左邊是「大河東去——從滬尾到淡水」在地文史特展。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立圖書館淡水分館去年12月27日「換新裝」重新啟用，為此，旅學堂於5樓舉辦「大河東去——從滬尾到淡水」特展，以一輛從老街P Café牽引而來的復古三輪車，搭配《迎親》老照片，串連淡水歷史記憶與現代風采，此次展區規畫5大主題，包括河口的石滬歷史、老時光影像區、淡水故事櫃、文化脈動在地刊物及淡水行政區文字雲等，即日起開放民眾看展。

「淡水的每個角落都藏著動人的故事。」社區旅學關懷協會理事長李琪表示，從早期的兩岸渡輪、國際貿易港口的繁華，到馬偕博士的傳教事蹟，期待透過多元的展示手法，讓參觀者能沉浸在淡水的人文風景中。

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李琪指出，在這座擁有絕美夕陽與河景的文化地標中，攝影師陳金隆的《喜事淡水：歲月迴廊》作品，與圖書館重啟的喜悅相互輝映。特展空間不只是展示歷史的場域，更成為連結過去與現在的文化平台，見證淡水從漁港小鎮到文化重鎮的精采蛻變。

文資收藏家與發想人旅學堂文史顧問吳峻毅表示，這次展覽匯集了百年來珍貴史料，包括首任淡水區長蔡葉偉授權的醫師蔡坤煌攝影作品，希望能完整呈現淡水的文化底蘊。特展以「港、河、山、交通、都市與人」為脈絡，淡水在時代洪流中蛻變與傳承，呈現淡水的獨特風貌與水運故事，邀請市民踏上這段跨越時光的探索之旅，細細品味淡水的過去與現在。

旅學堂於5樓舉辦「大河東去——從滬尾到淡水」特展。（記者羅國嘉攝）

新北市立圖書館淡水分館去年12月27日「換新裝」重新啟用。（記者羅國嘉攝）

新北市立圖書館淡水分館。（記者羅國嘉攝）

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