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新北樹林地政事務所新年雙展覽 認識土地登記史與藝術畫作

2024/12/31 15:05

新北市樹林區地政事務所與市府工務局新建工程處合辦「築夢地」展覽，明年1月2日至2月26日在樹林藝文綜合行政大樓3樓展覽室展出。（樹林區地政事務所提供）新北市樹林區地政事務所與市府工務局新建工程處合辦「築夢地」展覽，明年1月2日至2月26日在樹林藝文綜合行政大樓3樓展覽室展出。（樹林區地政事務所提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市樹林區地政事務所與市府工務局新建工程處合辦「築夢地」展覽，明年1月2日至2月26日在樹林藝文綜合行政大樓3樓展覽室展出，認識土地與建物登記簿的歷史脈絡。樹林地政所同時在1月2日至6月30日，邀請藝術家何佳燕舉辦「後．花園之旅（Post-Garden Journey）」個人創作畫展，邀請民眾欣賞。

藝術家何佳燕在1月2日至6月30日在樹林地政事務所，舉辦「後．花園之旅」個人創作畫展。（樹林地政事務所提供）藝術家何佳燕在1月2日至6月30日在樹林地政事務所，舉辦「後．花園之旅」個人創作畫展。（樹林地政事務所提供）

樹林地政事務所表示，「築夢地」展覽帶大家認識「土地身分證」權狀、土地與建物登記簿的歷史脈絡、介紹測量儀器，展覽也介紹實價登錄如何讓房價資訊更公開透明，展示地籍異動即時通、數位櫃台的便利應用與智能小客服等便民服務。市府新建工程處以「新北工事，日日築夢：樹林新貌」為主題，用照片、地圖、模型與影片等方式介紹近年樹林區重大公共工程案件。民眾凡於展覽期間至樹林藝文綜合行政大樓參觀並填寫滿意度問卷，有機會抽中神祕小禮物。

另外，藝術家何佳燕在樹林地政事務所舉辦「後．花園之旅」個人創作畫展，展期自明年1月2日至6月30日，讓民眾洽公之餘，感受藝術氣息。

樹林地政事務所表示，「後．花園之旅」個展將陳列歷年關注社會、生命與環境議題的作品，以宏觀的策展角度，透過藝術作品提供給人們思考個人、生物、社會、環境以及世界的運作，歡迎有興趣的民眾前往欣賞。

藝術家何佳燕在樹林地政事務所舉辦「後．花園之旅」個人創作畫展，展期自明年1月2日至6月30日，讓民眾洽公之餘，感受藝術氣息。 （資料照，記者邱書昱攝）藝術家何佳燕在樹林地政事務所舉辦「後．花園之旅」個人創作畫展，展期自明年1月2日至6月30日，讓民眾洽公之餘，感受藝術氣息。 （資料照，記者邱書昱攝）

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