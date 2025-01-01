【藝術文化】歌仔戲國寶「陳剩」辭世 享耆壽92歲 古冊戲影音記錄《三藏出世》將出版

文化部長李遠（右2）甫於上個月在「歲末敘暖」活動中與陳剩（左2）見面。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕歌仔戲資深藝師陳剩昨（31）日辭世，享耆壽92歲。與陳剩有逾70載深厚情誼的國寶藝師廖瓊枝，聽聞好友辭世，心情很低落；廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事長蔡欣欣表示，基金會自2022年展開陳剩古冊戲影音記錄《三藏出世》出版計畫，預計今（2025）年完成，盼藉此永久留存其為歌仔戲努力的精神。文化部則表示，陳剩終生致力歌仔戲的傳承發揚，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

陳剩致力推動「歌仔戲」傳承與教學。（廖瓊枝歌仔戲文教基金會提供）

文化部指出，文化部長李遠甫於上月初在傳藝中心「歲末敘暖」資深藝人交流活動中，與陳剩見面，對陳剩的辭世感到特別不捨，除將由文化部頒發旌揚狀予以表彰，傳藝中心也將儘速把已完成的陳剩生命史對外發布，以表達對她的追思及感念。

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廖瓊枝歌仔戲文教基金會歷經3年的藝師說戲、口述劇本採集、劇藝傳承、影音拍攝與舞台實踐，「陳剩藝師《三藏出世》歌仔戲劇本與影音出版計畫」即將完成。（廖瓊枝歌仔戲文教基金會提供）

文化部說明，陳剩生於1933年，自幼在養父鄭傳來的戲班「永樂園」開啟歌仔戲演藝生涯，師承「戲狀元」蕭守梨，17歲起擔任當家小生，活躍於外台歌仔戲；從永樂園、進鳳社、新復興、柏華等劇團一路累積，無論唱、唸、身段、角色詮釋皆細膩，藝術造詣深厚，擅演做工扎實的正古冊戲，是台北市文化局首批（1990）登錄的傳統藝術保存者，1994年獲教育部民族藝術薪傳獎。

廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事長蔡欣欣則表示，前年接到陳剩來電對她說：「欣欣，我已經90歲了，有些戲齣我想要保留下來，你來幫我做記錄好嗎？」於是展開《三藏出世》這個亟需「與時間賽跑」的保存計畫。

2022年，基金會首次與陳剩完成《三藏出世》口述說戲、文字記錄與安歌討論，記錄陳剩藝師「腹內」經典戲齣與唱唸精華，將專擅的「古冊戲」經典戲齣的表演文本完整保留下來；2023年，在大稻埕戲苑曲藝館辦理讀劇發表活動，具現陳剩藝師的傳習成果；2024年，結合《三藏出世》的「傳藝中心看家戲」演出，特邀陳剩親自教導舞台演出時的角色詮釋和唱唸重點，並為導演和主創團隊提供畫面構想，拍攝傳習過程與藝師、製作群訪談，執行「傳習影音記錄保存」。

歷經3年的藝師說戲、口述劇本採集、劇藝傳承、影音拍攝與舞台實踐，2025年已提出「陳剩藝師《三藏出世》歌仔戲劇本與影音出版計畫」，為陳剩藝師古冊戲《三藏出世》留存完整記錄，也做為台灣歌仔戲重要的演劇史料，發揮歌仔戲習藝傳承、社會推廣與學術研究等功能。

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