自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】歌仔戲國寶「陳剩」辭世 享耆壽92歲 古冊戲影音記錄《三藏出世》將出版

2025/01/01 05:30

文化部長李遠（右2）甫於上個月在「歲末敘暖」活動中與陳剩（左2）見面。（文化部提供）文化部長李遠（右2）甫於上個月在「歲末敘暖」活動中與陳剩（左2）見面。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕歌仔戲資深藝師陳剩昨（31）日辭世，享耆壽92歲。與陳剩有逾70載深厚情誼的國寶藝師廖瓊枝，聽聞好友辭世，心情很低落；廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事長蔡欣欣表示，基金會自2022年展開陳剩古冊戲影音記錄《三藏出世》出版計畫，預計今（2025）年完成，盼藉此永久留存其為歌仔戲努力的精神。文化部則表示，陳剩終生致力歌仔戲的傳承發揚，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

陳剩致力推動「歌仔戲」傳承與教學。（廖瓊枝歌仔戲文教基金會提供）陳剩致力推動「歌仔戲」傳承與教學。（廖瓊枝歌仔戲文教基金會提供）

文化部指出，文化部長李遠甫於上月初在傳藝中心「歲末敘暖」資深藝人交流活動中，與陳剩見面，對陳剩的辭世感到特別不捨，除將由文化部頒發旌揚狀予以表彰，傳藝中心也將儘速把已完成的陳剩生命史對外發布，以表達對她的追思及感念。

廖瓊枝歌仔戲文教基金會歷經3年的藝師說戲、口述劇本採集、劇藝傳承、影音拍攝與舞台實踐，「陳剩藝師《三藏出世》歌仔戲劇本與影音出版計畫」即將完成。（廖瓊枝歌仔戲文教基金會提供）廖瓊枝歌仔戲文教基金會歷經3年的藝師說戲、口述劇本採集、劇藝傳承、影音拍攝與舞台實踐，「陳剩藝師《三藏出世》歌仔戲劇本與影音出版計畫」即將完成。（廖瓊枝歌仔戲文教基金會提供）

文化部說明，陳剩生於1933年，自幼在養父鄭傳來的戲班「永樂園」開啟歌仔戲演藝生涯，師承「戲狀元」蕭守梨，17歲起擔任當家小生，活躍於外台歌仔戲；從永樂園、進鳳社、新復興、柏華等劇團一路累積，無論唱、唸、身段、角色詮釋皆細膩，藝術造詣深厚，擅演做工扎實的正古冊戲，是台北市文化局首批（1990）登錄的傳統藝術保存者，1994年獲教育部民族藝術薪傳獎。

廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事長蔡欣欣則表示，前年接到陳剩來電對她說：「欣欣，我已經90歲了，有些戲齣我想要保留下來，你來幫我做記錄好嗎？」於是展開《三藏出世》這個亟需「與時間賽跑」的保存計畫。

2022年，基金會首次與陳剩完成《三藏出世》口述說戲、文字記錄與安歌討論，記錄陳剩藝師「腹內」經典戲齣與唱唸精華，將專擅的「古冊戲」經典戲齣的表演文本完整保留下來；2023年，在大稻埕戲苑曲藝館辦理讀劇發表活動，具現陳剩藝師的傳習成果；2024年，結合《三藏出世》的「傳藝中心看家戲」演出，特邀陳剩親自教導舞台演出時的角色詮釋和唱唸重點，並為導演和主創團隊提供畫面構想，拍攝傳習過程與藝師、製作群訪談，執行「傳習影音記錄保存」。

歷經3年的藝師說戲、口述劇本採集、劇藝傳承、影音拍攝與舞台實踐，2025年已提出「陳剩藝師《三藏出世》歌仔戲劇本與影音出版計畫」，為陳剩藝師古冊戲《三藏出世》留存完整記錄，也做為台灣歌仔戲重要的演劇史料，發揮歌仔戲習藝傳承、社會推廣與學術研究等功能。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應