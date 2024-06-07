【藝術文化】戲曲藝術節《兩生花劫》壓軸登場 歌仔戲融合原住民歌謠

《兩生花劫》由薪傳歌仔戲劇團當家小旦張孟逸（右）與帥氣小生江亭瑩領銜主演。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心精心主辦的「2024台灣戲曲藝術節」本週迎來壓軸大戲《兩生花劫》，今天起至6月9日在台灣戲曲中心大表演廳登場。本劇由薪傳歌仔戲劇團製作，特邀知名詩人導演鴻鴻改編德國劇作家萊辛啟蒙時代名劇《艾米莉亞．嘉樂蒂》，將情節背景轉換為明末清初的江南與台灣，展現亂世中的兩岸關係與台灣民風。此外，全劇以歌仔戲曲調為主，更加入原住民歌謠，激盪出現代劇場與傳統戲曲深厚底蘊。

戲曲導演劉冠良（左起）、小旦張孟逸、小生江亭瑩、編劇暨導演鴻鴻以及廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事長兼薪傳歌仔戲劇團團長蔡欣欣等人合影。（傳藝中心提供）

傳藝中心副主任陳修程表示，今年旗艦大戲《兩生花劫》，從人間國寶廖瓊枝藝師堅守的傳統歌仔戲出發，翻轉並開創舞台新美學，將啟蒙時代世界經典的戲劇之力，賦予台灣歷史意涵，從而省思現今關注的議題。

請繼續往下閱讀...

鴻鴻指出，原劇角色鮮明、情節環環相扣，其中被威權迫害的女權、父權之下的女性思想更是戲曲中常見的題材，十分適合改編為歌仔戲劇本。「《兩生花劫》將刺激觀眾反思性別與階級權力的關係，並探討受害者如何面對創傷後遺症，企盼能成為這個MeToo時代的最佳證言。」

劇中巧妙結合鳳甲美術館授權的〈望月〉與〈上山虎下山獅〉兩幅刺繡作品，寓意劇中主人翁雪娘的雙面人生。飾演女主角的張孟逸說，得知要演出此劇時，特地到鳳甲美術館參觀雙面繡，「金繡針是這齣戲重要的關鍵物件，傳統演出時本來都是用虛擬動作完成，但在這齣戲中，真的拿了一根非常實在的金繡針演出，算是因應新作品所做出的創新，在演出中會多次需要從繁複華麗的頭飾中取下來，待表演結束再插回去，這對習慣虛擬寫意表演的演員來說，是一項蠻大的挑戰。」

全劇不僅將刺繡的概念融入在舞台設計、影像設計以及服裝設計中，曲式亦豐富多元，除了張孟逸、江亭瑩領銜演出歌仔戲，更扣合情節安排演員以月琴說唱串接，同時，亦將由廖瓊枝的習藝生王台玲演唱原住民歌謠，呈現台灣多元族群融合的樣貌。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法