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【藝術文化】《廖瓊枝經典劇目II》新書發表 薪傳劇團2025推3檔新戲

2024/12/27 05:30

廖瓊枝（中）出席新書發表，由蔡欣欣（左）主持、得意門生張孟逸（右）現場示範經典唱段。（記者凌美雪攝）廖瓊枝（中）出席新書發表，由蔡欣欣（左）主持、得意門生張孟逸（右）現場示範經典唱段。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕高齡90歲的歌仔戲人間國寶廖瓊枝，一身歌仔戲絕活可說是台灣非常珍貴的文化資產，為妥善保存廖瓊枝的歌仔戲經典劇目，文化部文資局陸續出版《廖瓊枝歌仔戲經典劇目》劇本集，第2套昨（26）日發表。廖瓊枝親自出席說戲，打開話匣子侃侃而談，最後還自嘲「台上做戲像講古，講慣了就不知道停」，讓人感動想跟她說：「你就是我們的國寶啊！」

《廖瓊枝歌仔戲經典劇目Ⅱ》收錄了7齣改編或新編的戲碼。（記者凌美雪攝）《廖瓊枝歌仔戲經典劇目Ⅱ》收錄了7齣改編或新編的戲碼。（記者凌美雪攝）

此次《廖瓊枝歌仔戲經典劇目Ⅱ》劇本集收錄了7齣改編或新編的戲碼，分別是1995年《寒月》、1997年兒童歌仔戲《黑姑娘》、2000年《碧玉簪》、2012年《三娘教子》、2013年《宋宮祕史》、2014年《白兔記》（後更名《李三娘》）、2015年《烽火亂世》等。長達2年的手稿整理、口述訪談、台文審校等繁瑣又冗長的整理校對過程，終於完成。

廖瓊枝說，因為小時沒機會上學，後來為傳承歌仔戲、整理劇本而努力習字，但還是有很多字不會寫，所以遇到不會的字時就先畫圈圈。學生讀劇本時，看到圈圈就問她是什麼字？然後補進去，也可說，她的劇本是透過學生讀劇一起完成的。

套書除收錄劇本之外，也將7齣戲的首演主創與演員、統一劇本漢字系統、重要詞彙拼音、注釋都彙集其中，再輔以口述創作背景歷程與藝術表現特色，還蒐集到首演海報、節目冊、演出足跡、代表性劇評、劇照、創作手稿等，將廖瓊枝的創作及思考過程做詳細而深入的紀錄與保存，充分發揮教學傳承的目的。而為協助正確發音，劇本的每個跨頁後面都會附載詳細的台語拼音，讓廖瓊枝歌仔戲文教基金會董事長蔡欣欣忍不住說，政府鼓勵多說台語，「地道的台語就在這裡啊。」

除新書發表，廖瓊枝創立的薪傳歌仔戲劇團也同時宣告2025年重要的演出計畫，共有3齣大戲，首先是4月在台北市中山堂演出《漁樵歌》，結合廖瓊枝經典劇目與新編歌仔戲，藉由觀眾熟悉的角色人物，以嶄新戲劇形式詮釋生死哲學觀點。

5月將在台灣戲曲中心演出由李季紋編導的《幽戀牡丹》，改編自日本三大經典怪談故事之一「牡丹燈籠」，而故事的原型則是明代瞿佑《剪燈新話．牡丹燈記》，可說是一次「改編的改編」，創造出新的當代歌仔戲。

最後是將於七夕推出的旗艦大戲《愛。相隨？》，將由薪傳第1代藝生與國內幾個重要劇團的歌仔戲菁英領銜，聚合南北天王天后等7生7旦參與，帶著年輕世代共同演出，搭配深掘重塑的《七世夫妻》經典戲文，可說是一次跨劇團、跨世代的聯合呈現。

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