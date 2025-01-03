許鴻源珍藏畫作首次回彰化！106幅珍品展至3月2日

彰化縣立美術館從即日起至3月2日推出「順天珍寶回娘家–許鴻源博士收藏臺灣美術作品精選展」，今天開幕記者會，場面熱鬧。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣立美術館即日起展出「順天珍寶回娘家」特展，展期至3月2日，這次展出的是許鴻源博士生前收藏的106幅台灣美術作品，這批畫作不僅從海外回到台灣，更首次在許鴻源的家鄉彰化展出，意義非凡。

這次展覽分成4大主題：「向許鴻源博士致敬」、「蓊鬱：前輩典範」、「斐然：跨越時代」和「璀燦：戰後新風貌」。（縣府提供）

展覽分成4大主題：「向許鴻源博士致敬」、「蓊鬱：前輩典範」、「斐然：跨越時代」和「璀燦：戰後新風貌」，完整呈現台灣藝術百年歷史。參展藝術家包括石川欽一郎、陳澄波、廖繼春等台灣美術大師，也有彰化籍藝術家陳景容、施並錫的作品，讓觀眾一次欣賞多樣風格。

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這次特展完整呈現台灣藝術百年歷史。（縣府提供）

今天的開幕記者會，縣長王惠美、國立台灣美術館館長陳貺怡、順天堂藥廠名譽董事長許照信、策展人蕭瓊瑞和多位參展藝術家都到場見證。

許鴻源博士的收藏跨越族群與時代，是台灣美術發展的重要見證，這次展覽不僅呈現畫作，還包括詩冊、樂譜等多元文物，系統性展示台灣藝術的演進脈絡。（縣府提供）

王惠美說，許鴻源是彰化和美人的驕傲，不但是台灣第一位取得日本藥學博士學位的人，還被譽為「台灣科學中藥之父」。他一生收藏了600多件台灣藝術品，去世後將這些作品全數捐給國家。這次特展選出106幅畫作，適逢彰化美術館10週年，特別有意義。

彰化縣立美術館即日起展出「順天珍寶回娘家」特展，展期至3月2日。（縣府提供）

陳貺怡表示，這批「順天珍寶」自2019年進入國立台灣美術館以來，多次展出，深受好評。現在回到彰化，能讓更多在地人欣賞，非常難得。許照信也說，這些畫作是台灣重要的文化資產，能回到彰化讓更多人看到，他感到很高興。

這次特展珍貴作品，涵蓋日治時期到戰後的藝術發展，同時，展覽也展示了台灣藝術在不同時期的文化變遷，見證美術史的發展脈絡與文化傳承的精神。（縣府提供）

策展人蕭瓊瑞表示，許博士的收藏不分族群或時代，作品涵蓋各種風格，這次展覽是難得的機會，歡迎大家前來觀賞。

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