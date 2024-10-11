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彰化美術館10歲生日紀念杯 限量200個曝光

2024/10/11 20:13

彰化縣政府文化局推出了一款「只送不賣」的限量款紀念馬克杯，該杯子以彰化知名國際藝術家白丰中的墨彩作品〈迎幸秋帶雨〉為發想設計而成。（圖文化局提供）彰化縣政府文化局推出了一款「只送不賣」的限量款紀念馬克杯，該杯子以彰化知名國際藝術家白丰中的墨彩作品〈迎幸秋帶雨〉為發想設計而成。（圖文化局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣立美術館開館即將滿10年，為了慶祝這個特別的時刻，彰化縣政府文化局推出了一款「只送不賣」的限量款紀念馬克杯，該杯子以彰化知名國際藝術家白丰中的墨彩作品〈迎幸秋帶雨〉為發想設計而成，金色杯耳與繽紛的圖案相得益彰，象徵豐收與喜悅，很有收藏價值。

這款紀念杯今天亮相，不少人第一眼看了就說漂亮。有民眾說，杯子的圖案與色調，黃色的背景搭配複雜線條勾勒出來的圖像，給人抽象的想像空間，金色的把手更為這個杯子增添了一份高貴感，整體設計不僅有質感，更像是一件藝術品，不僅僅只是一個日常使用的杯子而已。

座落在彰化市卦山路3號的彰化縣立美術館，建築本身具有現代感，外觀設計以白色交錯的線條結構為主，象徵藝術的創新與自由。（圖文化局提供）座落在彰化市卦山路3號的彰化縣立美術館，建築本身具有現代感，外觀設計以白色交錯的線條結構為主，象徵藝術的創新與自由。（圖文化局提供）

為了讓民眾有機會獲得這款漂亮的紀念杯，彰化縣文化局特別推出了「10週年慶生卡片徵件」活動，沒有年齡限制，人人都可投稿創意作品，只要參加徵件，並在11月1至10日將作品郵寄或親送至美術館，就有機會參加抽獎活動，除Switch OLED、Sony WF-LS900N藍芽耳機，以及富士instax mini拍立得等大獎好禮帶回家外，這款珍藏紀念杯也將在11月17日慶生主題日活動當天下午直播抽出200個「同歡獎」名額。

文化局表示，這次館慶不僅是美術館的一個里程碑，也讓藝術愛好者有機會透過創意表達對美術館的祝福，除了搶先登場的慶生卡片徵件活動外，接下來還會有一系列慶祝活動陸續上場。文化局向全國民眾發出英雄帖，邀請全民一起用藝術創作，一起為彰化縣立美術館送上最真摯的祝福。

彰化縣美術館空間規劃上有展覽場地，也有文化局辦公廳舍等行政空間，為八卦山下的文化藝術天地，今年11月開館滿10年。（圖文化局提供）彰化縣美術館空間規劃上有展覽場地，也有文化局辦公廳舍等行政空間，為八卦山下的文化藝術天地，今年11月開館滿10年。（圖文化局提供）

座落在彰化市卦山路3號的彰化縣立美術館，建築本身具有現代感，外觀設計以白色交錯的線條結構為主，象徵藝術的創新與自由，空間規畫上有展覽場地，也有文化局辦公廳舍等行政空間，為八卦山下的文化藝術天地。

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