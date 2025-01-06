廖瓊枝號召南北菁英演七世夫妻 這些天王天后見到國寶先變粉絲

廖瓊枝號召南北歌仔戲菁英接力演出《愛。相隨？》的七世夫妻，天王天后們為記者會罕見齊聚一堂，像開同學會一樣，氣氛歡樂又溫馨。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕薪傳歌仔戲劇團2025年最盛大的演出計畫《愛。相隨？》，將於農曆七夕情人節期間演出，由2位人間國寶廖瓊枝與王金櫻藝師做為「2、3年級」代表，擔綱藝術總監與藝術顧問進行指導，風華正茂的民國「5年級」中生代歌仔戲菁英領銜，結合6、7、8、9年級新生代，可說集結了南、北歌仔戲團天王天后，組成「七世夫妻」，連4天在台北城市舞台接力呈現。

廖瓊枝歌仔戲文教基金會今（6）日在城市舞台舉辦宣告記者會，雖然劇本還在精修階段，也尚未定裝，但7組「夫妻」搭檔全員到齊，還現場進行了精華串演，精彩唱段，讓人大呼過癮。

請繼續往下閱讀...

此次卡司，包括第1世萬杞梁（許亞芬）與孟姜女（張孟逸）、第2世梁山伯（陳昭香）與祝英台（王台玲）、第3世郭華（孫詩詠）與王月英（李翠蘭）、第4世王十朋（張秀琴）與錢玉蓮（莊金梅）、第5世商琳（黃雅蓉）與秦雪梅（邱秋惠）、第6世韋燕春（江亭瑩）與賈玉珍（廖玉琪）、第7世李奎元（郭春美）與劉瑞蓮（石惠君），還有最後的牛郎（許博淵）與織女（鄭紜如）七夕會。

同是5年級生的編劇江佩玲（左起）與歌仔戲3大天王秀琴、許亞芬、郭春美，可說各擁山頭，平常幾乎沒機會聚在一起，4人開心地留下合照。（記者凌美雪攝）

廖瓊枝特別出席記者會力挺，談到幾年前有人提到重現《七世夫妻》的可能性，她認為可以團結國內各劇團菁英，共同挺歌仔戲，於是有了這個跨越世代與劇團的大型製作。而為了此次記者會，特別排除萬難齊聚一堂的5年級大腕們，見到廖瓊枝則秒變粉絲，開心地爭相擁抱問安。

身為5年級前輩，怎麼看9年級徒孫？許亞芬、張秀琴與郭春美都笑說，新生代的歌仔戲演員從小就有很好的戲曲學校與老師指導，可說學習環境與資源都很完備，不像他們當年辛苦，論唱腔身段一點都不輸前輩們，唯有一點，就是資深前輩們活戲訓練出來的應變能力，是這次可以與後輩交流的經驗傳承。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法