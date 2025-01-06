自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

廖瓊枝號召南北菁英演七世夫妻 這些天王天后見到國寶先變粉絲

2025/01/06 23:51

廖瓊枝號召南北歌仔戲菁英接力演出《愛。相隨？》的七世夫妻，天王天后們為記者會罕見齊聚一堂，像開同學會一樣，氣氛歡樂又溫馨。（記者凌美雪攝）廖瓊枝號召南北歌仔戲菁英接力演出《愛。相隨？》的七世夫妻，天王天后們為記者會罕見齊聚一堂，像開同學會一樣，氣氛歡樂又溫馨。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕薪傳歌仔戲劇團2025年最盛大的演出計畫《愛。相隨？》，將於農曆七夕情人節期間演出，由2位人間國寶廖瓊枝與王金櫻藝師做為「2、3年級」代表，擔綱藝術總監與藝術顧問進行指導，風華正茂的民國「5年級」中生代歌仔戲菁英領銜，結合6、7、8、9年級新生代，可說集結了南、北歌仔戲團天王天后，組成「七世夫妻」，連4天在台北城市舞台接力呈現。

廖瓊枝歌仔戲文教基金會今（6）日在城市舞台舉辦宣告記者會，雖然劇本還在精修階段，也尚未定裝，但7組「夫妻」搭檔全員到齊，還現場進行了精華串演，精彩唱段，讓人大呼過癮。

此次卡司，包括第1世萬杞梁（許亞芬）與孟姜女（張孟逸）、第2世梁山伯（陳昭香）與祝英台（王台玲）、第3世郭華（孫詩詠）與王月英（李翠蘭）、第4世王十朋（張秀琴）與錢玉蓮（莊金梅）、第5世商琳（黃雅蓉）與秦雪梅（邱秋惠）、第6世韋燕春（江亭瑩）與賈玉珍（廖玉琪）、第7世李奎元（郭春美）與劉瑞蓮（石惠君），還有最後的牛郎（許博淵）與織女（鄭紜如）七夕會。

同是5年級生的編劇江佩玲（左起）與歌仔戲3大天王秀琴、許亞芬、郭春美，可說各擁山頭，平常幾乎沒機會聚在一起，4人開心地留下合照。（記者凌美雪攝）同是5年級生的編劇江佩玲（左起）與歌仔戲3大天王秀琴、許亞芬、郭春美，可說各擁山頭，平常幾乎沒機會聚在一起，4人開心地留下合照。（記者凌美雪攝）

廖瓊枝特別出席記者會力挺，談到幾年前有人提到重現《七世夫妻》的可能性，她認為可以團結國內各劇團菁英，共同挺歌仔戲，於是有了這個跨越世代與劇團的大型製作。而為了此次記者會，特別排除萬難齊聚一堂的5年級大腕們，見到廖瓊枝則秒變粉絲，開心地爭相擁抱問安。

身為5年級前輩，怎麼看9年級徒孫？許亞芬、張秀琴與郭春美都笑說，新生代的歌仔戲演員從小就有很好的戲曲學校與老師指導，可說學習環境與資源都很完備，不像他們當年辛苦，論唱腔身段一點都不輸前輩們，唯有一點，就是資深前輩們活戲訓練出來的應變能力，是這次可以與後輩交流的經驗傳承。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應