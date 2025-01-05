看到這畫面能不感動？ 紙風車368後台一碗滷麵的驚奇

紙風車368藝術工程1月4日在台南新化保生大帝廟前廣場演出，廟方在地協力，特別準備喜慶的「滷麵」款待，在廟旁臨時搭的美食「生產線」，寒冬送暖美食飄香，讓劇團工作人員感動拍照留念。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程第3輪「永續啟航」，2025年第一個週末卯足全勁，從1月3日至5日，馬不停蹄走過雲林縣北港鎮好收國小、台南新化保生大帝廟前廣場及高雄市前鎮區樂群國小，3天連演3場，總計累積近7000名觀眾欣賞了有趣又具在地特色的《台灣幻想曲》。

紙風車表示，此次南台灣之行，有在地商家「今年貴羹」黃姓老闆娘特別送上自家肉羹湯及燒仙草，為演員及工作人員們加菜，她說，「我孩子就是好收國小的學生，能在家鄉看到這樣的演出，我很感動，所以也想讓紙風車感受到溫暖。」

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新化保生大帝廟協助申請路權、維持交通秩序，下午就動員數十名志工，將一張張椅子排整齊，晚上在現場發送節目單、引導鄉親入場，志工組長說：「知道紙風車要來，大家都很期待，提早好多天準備。」廟方除包辦演出當天工作人員的3餐，還特別準備喜慶的「滷麵」當宵夜款待，廟方志工幫忙分成一碗一碗，讓團員們方便在車上吃，可說用台南人的熱情及美食，溫暖了大家的胃。

台南新化場演出結束後，團員們連夜搭車前往下一站高雄前鎮，邊吃著滷麵邊拿起廟方送的金虎爺，由工作人員錄影，向廟方致謝。（紙風車提供）

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，藉由民間募資，將表演藝術帶到全台368鄉鎮市區的漫長旅程，總是被孩子的笑容，以及人與人之間善意的溫暖所感動。尤其來自在地與周邊居民的暖心，總讓後台休息區隨時有各種道地美食的活力補給，也讓辛苦一整天的團員們忘記疲憊，既感動又充滿感激。

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