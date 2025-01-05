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娶到台灣妻愛上台灣！日本攝影家近藤悟耗時2年 拍遍200位老人笑靨

2025/01/05 21:54

近藤悟花了2年時間走訪台灣各地，拍遍不同族群的老人笑靨。（新北市文化局提供）近藤悟花了2年時間走訪台灣各地，拍遍不同族群的老人笑靨。（新北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新北市政府文化局主辦的近藤悟「GIFT x 記憶」個展，展出日本攝影家近藤悟走訪台灣各地，捕捉超過200位不同族群的老年笑顏，展現每一張臉龐真摯、淘氣、充滿生命力的表情。即日起至2月27日，在新板藝廊登場。

「GIFT」呈現了超過200位台灣各地老人的笑臉，涵蓋了不同族群與背景。他花費2年走遍台灣，捕捉老人們真摯、淘氣、充滿生命力的表情。每一張臉龐，從皺紋到眼神，顯示出歲月的痕跡與深刻的生命故事，這些獨特的臉孔不僅展現美的成熟，也訴說著堅韌與愛，傳遞著無限的力量與希望。

近藤悟出生並成長於東京，在英國求學期間，遇見來自台灣的妻子，深化他與台灣的聯繫。家庭與童年記憶是他創作的主要靈感來源。為了尋找新角度，他 曾在颱風天背著相機到海邊拍攝，遍訪島上各地，挖掘不為人知的創作題材。

近藤悟表示，老人的臉龐尤其吸引他，經歷歲月洗禮的皺紋更顯風采，那雙透著風霜的眼睛流露出堅韌的生命力，嘴角的每一道痕跡都講述著堅定的意志，每一個輪廓、鼻子、耳朵與肌膚都充滿個性，臉龐宛如一件藝術品。

臉的美不僅於此。人的臉自出生以來便暴露在外，反映出個人的品格與人生觀，10個人有10張臉、10種性格、10種人生。老人的臉上，更能讀出一段既美麗又精彩的人生故事。面容，是上天賜予人們最珍貴的禮物。

日本攝影家近藤悟認為面容是上天賜予人們最珍貴的禮物。（新北市文化局提供）日本攝影家近藤悟認為面容是上天賜予人們最珍貴的禮物。（新北市文化局提供）

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