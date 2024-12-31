文化幣舊生瞄準新生挑戰2190！ 文化部曝元旦8點起錢滾錢絕招

文化幣「邀請碼」回饋無上限，因此，自推出以來就備受歡迎。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部文化禮金（文化幣）自113年起常態化發放，114年文化幣將於明天元旦8點起開放領用，除16-22歲可領1200點，另新增13-15歲試辦計畫，每人發給600點。也就是說，除了還沒從22歲「畢業」的舊領族之外，有不少今年剛滿16歲以及13-15歲的新領族，在文化部今天推出的完整使用攻略中，就有幾項絕招教人如何錢滾錢，包括如何善用「邀請碼」，源源不斷地賺進無限文化幣。

文化部於文化幣官網（https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/）提供「114年文化禮金」攻略下載，包括文化禮金使用資格與期限、年齡詳細界定、領取辦法，以及可消費類型、藝文消費點，甚至如何使用電子支付進行付款等，都有詳細說明。

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攻略中當然也包括一些實用的優惠選項與「錢滾錢」回饋辦法，比如，買國片電影票有哪些優惠？如何獲得獨立書店點數回饋？還有，單筆消費滿200點立即抽獎，以及廣受歡迎的「邀請新朋友也可領取文化禮金享回饋」等。

其中，「邀請新朋友也可領取文化禮金享回饋」就是所謂「邀請碼」，今年1月推出就登上熱搜，首週超過4萬人響應，成為青少年的熱門話題，有人開玩笑說，可以藉「邀請碼」測試自己的人緣有多好，因為「邀請碼」所指的「新朋友」必須是符合領用資格，且還沒領用文化幣的人。

「邀請碼」的使用，首次必須邀請2名新朋友成功領取文化幣，才可獲贈30點文化幣」，但之後每成功邀請1名新朋友，就可以再獲得10點。也就是說，只要認識的朋友夠多，就有機會一直享有回饋點數收入，而且，回饋沒有上限。

根據文化部統計，使用「邀請碼」收到額外回饋點數者，至今最高紀錄是2190點，此次文化幣大舉增加發放對象，光是13-15歲的新領族就超過60萬人，文化幣的舊生們，可要好好瞄準新生，挑戰2190！

下載文化幣APP即可開啟新一年的美好體驗。（文化部提供）

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