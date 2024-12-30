儀隊撤出蔣介石銅像大廳後 立委提案：中正紀念堂還有惡法應修

國軍儀隊走出蔣介石銅像大廳後，立委提案《國立中正紀念堂管理處組織法》有關紀念「獨裁者」的部分，應進行修法。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕為落實轉型正義，中正紀念堂國軍儀隊自7月15日起，由蔣介石銅像大廳移至民主大道前方。對此，立法院教育文化委員會今（30）日審查114年度中央政府總預算案時，立委林宜瑾提案，應進一步針對《國立中正紀念堂管理處組織法》有關紀念「獨裁者」的部分，進行修法。

林宜瑾提案指出，《國立中正紀念堂管理處組織法》明載，文化部為辦理先總統「蔣公」紀念文物資料之蒐集、典藏、展覽及藝文推廣活動業務，特設國立中正紀念堂管理處。「此部明目張膽紀念獨裁者惡法不修，有何續編預算正當性？」因此，林宜瑾主張，文化部應即刻啟動《國立中正紀念堂管理處組織法》修正，並使國立中堂管理處轉型為屬於全民的文化機構，而非獨裁者宮廟。

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對此，文化部表示，除將持續辦理社會溝通的活動以及概念競圖展，做為整個後續空間規畫之外，最主要是要把組織轉型方向報到行政院轉型會報，之後再依照政策確定方向之後，才能提出修正草案。文化部強調，關於人權及轉型正義有關的活動，其實中正紀念堂都是持續在辦理。

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