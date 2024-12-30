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大稻埕「怡和泰商行」 獲北市文資會列歷史建築

2024/12/30 14:48

位於台北市大稻埕迪化街一段的「怡和泰商行IWATAI」被認定為歷史建築。（北市文化局提供）位於台北市大稻埕迪化街一段的「怡和泰商行IWATAI」被認定為歷史建築。（北市文化局提供）

〔記者蔡思培／台北報導〕位於台北市大稻埕迪化街一段的「怡和泰商行IWATAI」，是1930年代現代主義風格店屋，反映日治中期大稻埕商業繁榮街景，至今仍保存良好。台北市文化局今天進行文化資產審議會審議其文化價值，最後將建築認定為歷史建築。

怡和泰商行位於迪化街一段123、125號，建物前為「三仙」之一的大稻埕米商陳得貴在1920年至1930年間所創建，現為店屋使用。所有權人在今年6月19日提送文化資產價值審查，文化局也在8月2日、11月18日兩度安排文資委員會勘。經兩次會勘後，2位委員建議指定為直轄市定古蹟、8位建議登錄為歷史建築。

此建物是興建於30年代的三層樓磚石造二連棟建築，是當時近代建築史肇始式樣，文資委員認為具建築史價值，且建物見證日治中期大稻埕商業繁榮街景，建物立面及格局具有自由表現特色，也是迪化街少見的店屋案例。此外，建物已經台北市都市發展局歷史性建築物修復，可反映大稻埕店屋之格局與特色。

文資委員認為，建物為雙拼折衷主義風格，正立面有 Art Deco（裝置藝術風格）元素，貼淺綠色面磚，格局為二坎二進一過水，兩坡斜屋頂建築，屋面以紅板仰合瓦鋪作。123號建物二進室內仍保有木造閣樓及清代時期牆面，具有大稻埕店屋風格。

此外，建物也是當時近代建築史肇始式樣，正立面中央勳章飾及怡和泰以日文拼音之商號「IWATAI」，二、三樓間也有少見獅頭泥塑裝飾。內部空間可見腰羽木板及留有透氣孔，天花、磨石子扶手及梯階多保留完整，細緻精美具建築藝術及技術價值。

文資會針對建物價值討論後，20位委員同意「怡和泰商行IWATAI」將登錄為歷史建築。

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