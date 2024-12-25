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國台圖與北市圖合作啟動「一證通用」服務 借閱更便捷

2024/12/25 14:50

國台圖與北市圖即日起合作啟動「一證通用」服務。（國台圖提供）國台圖與北市圖即日起合作啟動「一證通用」服務。（國台圖提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕國立台灣圖書館首度與台北市立圖書館合作，提供個人借閱證「一證通用」服務，自25日起兩館讀者於線上開通另一館之借閱證，即可享閱國台圖與北市圖超過1100萬冊圖書資料、300餘種資料庫及20萬種以上的電子書。

國台圖館長曹翠英說，啟用兩館「一證通用」方式很簡單，於國台圖辦證讀者可於啟用服務後下載北市圖APP，或攜帶借閱證悠遊卡與身分證明文件至北市圖總館、任一分館、閱覽室櫃台辦理綁定，即可透過行動借閱證借閱北市圖圖書資料；北市圖辦證的讀者可於啟用「一證通用」服務後，透過行動借閱證借閱國台圖圖書資料。

曹翠英表示，國台圖除有220萬冊（件）一般圖書資料，以及51萬多冊台灣學、本土教育等學術資源外，也典藏日治時期台灣總督府圖書館的珍貴舊籍，而北市圖擁有逾800萬冊紙本圖書與總館、各分館、閱覽室及智慧圖書館等63個遍布台北市的閱覽服務據點，兩館合作不但能豐富共享資源、擴大服務範圍，可提供民眾更快速、便利的閱覽服務。

國台圖期望透過區域閱讀資源整合與共享，提供讀者豐富的閱讀資源、便利的借閱服務，共創終身學習的書香社會，詳情請到兩館官網查詢，國台圖：https://www.ntl.edu.tw/，北市圖：https://tpml.gov.taipei/

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