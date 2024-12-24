【藝術文化】人權博物館「請說國語？！」特展 彰顯母語保存重要性

總統府資政姚嘉文參加特展開幕記者會，揭示獨尊國語政策對台灣人民的壓迫。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕國家人權博物館「請說國語？！戰後語言政策與人權議題」特展，即日起至2025年8月31日在白色恐怖景美紀念園區展出，透過場景重現、實體文物與影音互動體驗等方式，讓沒有經歷過「國語政策」時期的學子，了解本土語言的傳承危機，彰顯母語保存的重要性。

國家人權博物館館長洪世芳表示，特展聚焦台灣語言政策的歷史演變，探討從日本殖民統治時期（1895年到1945年）推行日語的皇民化運動，到國民黨政府戰後威權統治時期（1945年到1992年）獨尊「北京話」，揭示統治者在2次國語運動中，如何透過教育、政策、法規等手段壓抑方言的發展，並以白色恐怖政治受難者為例，呈現語言政策對個人與族群的壓迫，反思母語的消逝與傳承危機。

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洪世芳介紹，特展橫跨日治時期的日語推行、戰後國語政策的獨尊，和當代推動多元國家語言傳承的努力，包括「日治時期國語運動」、「在學校說國語，學ㄅㄆㄇㄈ」、「受到語言政策壓迫的白恐政治受難者」、「『母語』被禁的日常」、「我的語言日常」、「社會運動帶動母語保存文化」與「大家一起保護母語」6大主題。

總統府資政姚嘉文表示，自從政府戰後推出獨尊國語運動以來，講台語的人社會地位與人權都受到壓制，尤其過去司法案件中，台灣人不會說北京話，外省人居多的法官也不懂台語，導致許多誤會與冤案發生，他不反對所有人學同一種語言，但反對禁止說母語。

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