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白恐受難醫師作家顏世鴻辭世 《青島東路三號》記錄台灣荒謬年代

2024/09/30 18:36

國家人權博物館曾於2022年「醫人治世的先覺者――白色恐怖時期醫師群像特展」中，介紹顏世鴻，目前仍可在線上導覽中參觀。（翻攝自人權館官網）國家人權博物館曾於2022年「醫人治世的先覺者――白色恐怖時期醫師群像特展」中，介紹顏世鴻，目前仍可在線上導覽中參觀。（翻攝自人權館官網）

〔記者凌美雪／台北報導〕白色恐怖時期醫師受難者顏世鴻27日辭世，享耆壽98歲。國家人權博物館證實此事並表示，已與家屬連繫表達慰問之意。

顏世鴻（1927-2024）出生於高雄，成長於台南，長大後考上台北帝大醫科（現在台大醫學院），在大學4年級時，因同鄉學長葉盛吉邀約，於1950年加入地下黨，當年6月在台大宿舍被捕，以「參加叛亂之組織」罪名，被判有期徒刑12年、 褫奪公權10年；綠島服刑期滿時，因不願賄賂軍官而被移送小琉球「留訓」1年7個月，1964年獲釋回台。直到2018年10月，經促轉會公告撤銷判決處分。

顏世鴻出獄後，因無法回台大醫學院就讀，轉到台北醫學院繼續完成學業，1968年畢業考取醫生資格，並回到台南行醫。並自1988年開始寫自傳體小說，共完成《春分》、《霜降》、《小滿》等。2012年以80歲高齡，將《霜降》改寫成《青島東路三號：我的百年之憶及台灣的荒謬年代》，詳述一生經歷。

顏世鴻在書中的自序裡提到：「有人曾說：『一個人的死亡是歷史，千萬人的死亡不過是數字』。1987年夏天，畏友戴振翮兄自香港歸台，說好他要寫『火燒島的故事』，由我提供13年7個月默記在心內的『大事記』日記，但他突然於1988年1月8日客逝於香港。自知文筆、腹笥、邏輯遠不如他，我只好在繁忙的日子中，寫下了二戰以後，自己所遭遇的私見，並將書稿名為《霜降》，本書即由《霜降》改寫而成。」

1950年的青島東路三號，約是現在的台北喜來登飯店所在地，當年是軍法處看守所，許多台灣精英知識分子，在這裡等待判決。「時間對年輕人是『期望』，在老年人卻是『期限』了。」顏世鴻在80歲時著手寫下《青島東路三號》一書，完成為家族及獄友立傳的心願，也讓人們知道，當年曾經有這樣一個台灣。

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