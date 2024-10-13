人權教育繪本成果發表 「畫話一座島的故事」傳遞人權故事

國家人權博物館館長洪世芳（左3）與5組優選作品的創作者合影。（人權館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國家人權博物館舉辦的第5屆「畫話一座島的故事：人權教育繪本徵選計畫」成果發表會暨人權繪本交流座談於12日在景美園區兵舍舉辦。從16組創作者作品中，選出5部作品獲得優選。

作品簡介收錄16組創作者作品現場提供民眾索取。（人權館提供）

國家人權博物館館長洪世芳表示，人權館為推廣人權價值與理念，從2019年開始舉辦人權教育繪本工作坊，鼓勵各領域人才投入創作人權繪本，並藉由工作坊與共學討論，協助創作者找尋台灣的人權故事。

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現場民眾拿起現場展示的繪本小書，閱讀其中的人權故事。（人權館提供）

人權館說明，本次創作題材類型多樣，包括從情感面向探討獄外之囚的作品、以監視者與被監視者為視角的生命故事，以及重現白色恐怖時期歷史事件的作品。作品有些是親身經歷、有些是田調成果的呈顯，不僅展現出創作者對於歷史的掌握及深刻理解，更彰顯他們在繪本創作上勇於挑戰的精神，讓人權繪本呈現出更多元的樣貌。

其中，《爸爸的行李箱》、《給爸爸的一封信》、《人與神》、《校園監視日記》、《在鳥籠出生的小綠和他的朋友們》等5部作品獲得優選。國家人權博物館將與5位獲獎創作者簽署合作意向書，結合館內資源，與出版社合作出版及行銷。

洪世芳指出，人權繪本利用簡單的圖文生動地述說人權普世價值以及台灣威權統治歷史；透過繪本共讀，也能培養親子之間的親密關係，讓人權教育向下扎根。

本屆工作坊培訓內容涵蓋台灣威權統治歷史、不義遺址實地踏查、創傷療癒、繪本技巧賞析及實作，並邀請政治受難者及家屬、歷史研究者、繪本編輯及兒童領域專家擔任講師，從如何選材、如何切入故事，到故事文本及構圖的建立，協助培力16組共18位學員，將人權課題轉化為易於理解且能產生共感的圖像語言，完成16部作品。詳詢國家人權博物館官網。

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