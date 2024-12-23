環遊世界的海上書展船「望僕號」抵高雄港 可預約上船享受海上閱讀樂趣

世界海上書展船「望僕號」抵達高雄8號碼頭停靠。 （記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕你可曾想過在海上也有一間移動圖書館?而這艘漂浮在海面上的圖書館不斷地環遊世界各地，載著超過2,000種以上主題多元的書籍，停靠每個國家，帶來不一樣的文化與知識，它就是有著世界最大漂浮圖書館「望僕號」抵達高雄港。

海上書展船「望僕號」，陳列許多國內少見的外文書籍，裡頭包含童話繪本與卡通故事，吸引許多大小朋友前來閱讀選購。（記者李惠洲攝）海上書展船「望僕號」除了展示許多書本之外，也販售許多文具小物用品。（記者李惠洲攝）

「望僕號」是由德國非牟利慈善機構「好書共享」協會（GBAShips）所營運，是世界最大的海上移動書展船。船上由來自數十個國家的志工組成的國際船員與團隊懷抱共同使命，航行世界各地，為每個港口城市帶來超過2,000種以上主題多元的書籍，主題涵蓋科學、食譜、藝術、語言、信仰、歷史、烹飪和運動等。早在2014年它的姊妹船「望道號」就曾來訪高雄時，這次「望僕號」首次抵台，海洋委員會長期致力於推廣海洋保育與知識傳遞，此次特別贈送20種精選書籍，共計320本，涵蓋台灣豐富的海洋生態與資源，「望僕號」不僅是一座漂浮的圖書館，更是一座文化與心靈交流的橋梁，將知識與希望傳遞到世界的每個角落。

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民眾在「望僕號」逛累了，可在甲板的希望咖啡店（Hope Cafe）休息喝杯咖啡。（記者李惠洲攝）在船上甲板的希望咖啡店（Hope Cafe）喝咖啡、吃冰，一邊欣賞高雄港灣美景，一邊感受宛如置身國外悠閒舒適。（記者李惠洲攝）

登上「望僕號」船體上，可見滿滿的書籍、書架展示在甲板上，很難想像這是一間在船上的圖書船，裡頭大多以英文書籍為主，船上除了有許多原文書籍外，也有許多小孩喜愛的圖畫繪本、漫畫、文具、玩具等，逛累了，船上還有希望咖啡店（Hope Cafe），民眾可以在船上喝杯咖啡欣賞高雄港灣美景，宛如置身國外悠閒舒適，非常適合帶大小朋友前來閱讀感受海上書展船魅力。

世界最大海上書展船「望僕號」目前停靠於高雄港8號碼頭，將停靠高雄港、花蓮港及基隆港，民眾上船參觀須事先上網預約參考連結https://gbaships.littleboxoffice.com

開放時間下午13：00至晚上20：30，購票詳情成人：NT$50 （含書展使用券 NT$20）、6 歲（含 65 歲（含）以上老人免費。

高雄港：113年12月18日114年1月12日。

花蓮港：114年1月16日至2月2日。

基隆港：114年2月6日至3月9日。

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