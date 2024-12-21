嘉義市國際管樂節管樂踩街 職棒啦啦隊應援「台灣尚勇」

職棒啦啦隊與舞者一起跳起〈台灣尚勇〉、〈Team Taiwan〉等應援歌曲。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕2024年嘉義市國際管樂節重頭戲「管樂踩街嘉年華」今天下午登場，49支國內外隊伍參與踩街，更有職棒啦啦隊參與，演出台灣隊奪冠的世界棒球十二強賽中爆紅知名應援曲〈台灣尚勇〉、〈Team Taiwan〉，改編成以嘉義市國際管樂節為主題的加油口號，展現熱活力，帶動現場氣氛。

小號演奏家葉樹涵。（記者林宜樟攝）

職棒啦啦隊隊員與嘉義市長黃敏惠一起應援。（記者林宜樟攝）

嘉義市長黃敏惠表示，國際管樂節到明年元旦有超過80場演出，今年主題「管他甚麼音樂，全城瘋管樂」號召全民響應，來嘉瘋管樂；今天管樂踩街在中央噴水池圓環登場，邀請法國百年歷史的朗賽爾市立管樂團、泰國南邦易三倉管樂團、獲得日本行進樂隊大賽金賞的大洗高校吹奏樂部及日本濱松修學舍高校吹奏樂部等國際團隊，與45支國內優秀管樂團隊演出。

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管樂踩街啟動。（記者林宜樟攝）

職棒啦啦隊參與管樂踩街。（記者林宜樟攝）

開幕儀式由法國朗塞爾市立管樂團與小號演奏家葉樹涵合作吹奏〈愛的頌歌〉，緊接著東吳高職、嘉義女中舞蹈班、如婷舞蹈團及Flag Studio百人共舞主題曲〈管他什麼音樂〉，富邦悍將應援團團長與啦啦隊現身為踩街團隊熱血應援。

嘉義市長黃敏惠等進行踩街。（記者林宜樟攝）

南興國中學生進行演出。（記者林宜樟攝）

踩街由嘉義女中樂旗儀隊領軍出發，上萬民眾夾道觀賞，日本濱松修高等學校吹奏樂部學生說，9月起為國際管樂節表演排練，看到現場人潮，深刻感受嘉義市民熱情。

嘉義市中山路湧入滿滿人潮。（記者林宜樟攝）

景美女中樂儀旗隊。（記者林宜樟攝）

今晚嘉義市體育場進行大型晚會，日本大洗高校與嘉義市南興國中樂旗隊合作演出，爵士女伶「9m88」」擔任表演嘉賓，與台北樂府樂旗藝術團及嘉義市管樂團攜手表演，要讓在場民眾聆沉浸在管樂魅力。

日本大洗高校吹奏樂部。（記者林宜樟攝）

泰國南邦易三倉管樂團。（記者林宜樟攝）

市府表示，管樂節各表演節目在市府文化局音樂廳、中正公園及文化公園登場，民眾可上「嘉義市國際管樂節」活動網站或臉書粉絲專頁查詢。

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