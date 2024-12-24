〈清明上河圖〉對照台北版清晨上班圖 故宮秀1照，大家都笑了

故宮文物將首赴捷克展出，同時搭配數位互動裝置，與當地民眾分享台灣文化科技發展成果，開啟對文物的全新感受。故宮於茶會說明古今對照時，秀出〈清明上河圖〉對照台北橋的「清晨上班圖」，讓現場大讚太像了。（故宮提供）



〔記者凌美雪／台北報導〕台北橋上班時間的「機車瀑布」是台灣特殊到有名的人文景致，沒想到跟故宮院藏的〈清明上河圖〉一比對，馬上成為現代版「清晨上班圖」。故宮今（24）日舉辦年終媒體茶敘，副院長余佩瑾說明故宮文物在古今生活對照時，秀出一張圖，現場所有人都笑了。

故宮副院長余佩瑾說明「故宮100+」院慶特展系列，以3句話指出重點：目不暇給宛如展覽嘉年華會、透過文物述說故宮成長的故事，大美不言與越洋展與全世界對話。

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其中，在國際交流借展方面，故宮文物將於2025年9月至12月首次赴捷克展出，與捷克布拉格國家博物館合作「故宮文物百選及其故事」特展（100 objects, 100 stories: treasures from the National Palace Museum），精選〈翠玉白菜〉、〈清明上河圖〉等約百件珍品並搭配數位展件，向捷克觀眾呈現能引起共鳴的故宮文物故事和藝術風格。

赴捷克展出的「文物百選」，以「古代藝術中的科技工藝、風景和常民生活」等主題，搭配數位展件，向捷克觀眾呈現能引起共鳴的故宮文物故事和藝術風格。余佩瑾特別指出，伴隨〈清明上河圖〉一同呈現的數位展，將並陳台灣現在的生活樣貌，比如在茶會現場秀出一張台北橋的「清晨上班圖」，讓現場秒懂古文物與當代對話，原來相當有趣。

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