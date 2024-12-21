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回味世界棒球12強奪冠之路 文總專刊加贈1物 橫掃預購5冠王

2024/12/21 13:33

《Our Team, Our Taiwan! 2024世界棒球12強賽冠軍專刊》專刊封面。（文總提供）《Our Team, Our Taiwan! 2024世界棒球12強賽冠軍專刊》專刊封面。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣隊在今年的世界棒球12強賽勇奪冠軍，文化總會特別發行《Our Team, Our Taiwan! 2024世界棒球12強賽冠軍專刊》，於12月19日開放於限定通路預購，平日午後上線仍掀起民眾搶購潮，不只旋即登上博客來、金石堂即時榜第1名，更一舉橫掃博客來、誠品線上、金石堂的當日暢銷榜冠軍。

《Our Team, Our Taiwan! 2024世界棒球12強賽冠軍專刊》。（文總提供）《Our Team, Our Taiwan! 2024世界棒球12強賽冠軍專刊》。（文總提供）

《Our Team, Our Taiwan! 2024世界棒球12強賽冠軍專刊》特別收錄台灣隊最完整的「奪冠之路」，記錄場上全體成員的光榮時刻。更有從資深主播與球評、研究者的視角出發的深度內容。此外，還特別專訪台灣隊總教練曾豪駒、情蒐統籌教練陳瑞昌，以及中華職棒大聯盟國際賽行政經理林建廷，讓讀者一窺國家隊的真正核心如何運籌帷幄，全方面帶領讀者更加認識與喜愛這支代表著台灣的隊伍。

文總表示，為了回饋全體讀者，隨刊一次附贈3張海報，讓所有購入的人都可以一次擁有，隨時回味精彩冠軍時刻。從預購消息釋出的短短3天內，大批支持球迷便湧入社群平台敲碗不斷，而為了讓大家都能珍藏自己心儀的球員及台灣隊奪冠的珍貴時刻，預購期間將會持續再刷，滿足大家的期待。

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