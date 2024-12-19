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是紙藝也是陶藝！陶博館廖美文作品《聚》 視覺錯視令人玩味

2024/12/19 13:55

台灣手作職人廖美文的作品《聚》，是紙藝也是陶藝，視覺錯視令人玩味。（記者翁聿煌攝）台灣手作職人廖美文的作品《聚》，是紙藝也是陶藝，視覺錯視令人玩味。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館舉辦「2024台灣國際陶藝雙年展」是全球陶藝界一大盛事，展覽匯集74組件高水準作品，樣貌多元豐富，手作職人廖美文令人驚豔的作品《聚》，像紙張被巧妙精密地摺出成形，仔細一看竟是陶瓷藝術，視覺上的錯視感，令人玩味而嘖嘖稱奇。

台灣手作職人廖美文的作品《聚》，是紙藝也是陶藝，視覺錯視令人玩味。（記者翁聿煌攝）台灣手作職人廖美文的作品《聚》，是紙藝也是陶藝，視覺錯視令人玩味。（記者翁聿煌攝）

來自台灣的廖美文首次參賽「2024台灣國際陶藝雙年展」即獲入選佳績，作品《聚》創作手法繁複，先將一張紙以日式摺紙「三浦折疊」技法摺出造形後，製作石膏模，再翻模注漿，創作出立體結構規律的作品，線條溫潤柔和。

廖美文說，作品的創意源自於摺紙的概念，「山線」、「山谷線」象徵在人生的道路上，經歷的順境與逆境，首度參加國際陶藝競賽即入選獲評審肯定，令她感到非常榮幸，鼓舞著她持續努力創作的熱情。

廖美文喜愛嘗試不同媒材創作，就讀中國科技大學設計系期間，熱愛且專精摺紙藝術，擔任出版社平面設計師多年後，為滋養自己的藝術經驗，進入台北教育大學攻讀藝術與造形設計學系研究所，帶著擅長的摺紙技藝，接觸全新創作媒材陶土，開啟陶藝的跨域創作。

她分享自己透過接觸不同藝術領域的過程，發現自己並非在做轉換，而是積累經驗，挑戰更多創作的可能，有如這次入選作品《聚》傳達的概念，人生就像一張白紙，一旦有了摺痕，就無法抺平，每一條摺痕都像是一次經歷，未來她將持續運用摺紙技藝製作出複雜且華麗的構圖，拓展陶藝的無限可能性。

台灣手作職人廖美文的作品《聚》，是紙藝也是陶藝，視覺錯視令人玩味。（記者翁聿煌攝）台灣手作職人廖美文的作品《聚》，是紙藝也是陶藝，視覺錯視令人玩味。（記者翁聿煌攝）

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