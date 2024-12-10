新北烏來泰雅族博物館保存傳統織布技藝 展示屈尺群傳統披肩

泰雅民族博物館展現保存泰雅族傳統織布技藝等無形資產成果，展示地上型傳統織布機。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕為保存泰雅族傳統織布技藝等無形資產，新北市烏來區泰雅民族博物館今（10）日展現泰雅染織保存者尤瑪．達陸（Yuma Taru）與野桐工坊團隊，協助所藏百年泰雅族傳統織布典藏品的織紋分析研究，全面性深化泰雅族織藝傳統文化、歷史等相關研究，邀請台灣大學人類學博物館合作，深耕在地。

泰雅民族博物館展現保存泰雅族傳統織布技藝等無形資產成果，立委伍麗華（左3）、市議員馬見（左4）、原民局局長Siku Yaway合影。（記者陳奕劭攝）

原民局表示，本次計畫研究烏來地區泰雅族屈尺群傳統服飾文化與部落田野調查的歷史，透過尤瑪．達陸（Yuma Taru）團隊解析物件內容、圖紋及技法，以當代方式記錄傳統qongu（泰雅語：織布箱）的織布技法，建立專屬屈尺群傳統服飾織紋資料、深入田野調查部落知識，並重製傳統織品。

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由於烏來地區比多數原鄉還早接觸外來文化，調研過程中發現多種創新織紋刺繡、拼縫與纏繞等技法，都屬在地獨有特色，彰顯出烏來屈尺群織品服飾文化的意義和價值。

原民局指出，今年泰博館重製的烏來泰雅族屈尺群傳統披肩，今天首次公開亮相；下午舉辦「技藝工作坊」，烏來地區編織工坊與對編織工藝有興趣者齊聚一堂，深入交流傳統織布技藝。

市府原住民族行政局局長Siku Yaway表示，烏來在織布文化復振路上走過30年歷程，未來將從在地需求與文化建構出發，除了培養在地年輕人才，也希望透過織品的閱讀與理解，深化族人對文化意涵與社會歷史脈絡的認識，共同守護重要資產。

泰雅民族博物館展現保存泰雅族傳統織布技藝等無形資產成果，現場展出泰雅族傳統服飾。（記者陳奕劭攝）

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