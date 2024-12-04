自強國小創作展關懷環境與多元文化 打造友善美感校園

新北市自強國小舉辦校慶暨師生美展，打造友善美感校園。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市自強國小舉行校慶暨師生美展開幕典禮，活動於校內活動中心藝文館熱鬧展開，展出的作品涵蓋彩繪、版畫、水墨、漫畫、平面設計等多元形式，充分展現學生的創意與才華。典禮由校長張明賢、家長會長周采靚及賴萬年基金會董事長粘舜權共同揭開序幕，並勉勵師生持續努力將美學融入學習生活。

自強國小關懷環境與文化的創作畫展，打造友善美感校園。（記者翁聿煌攝）

展覽內容中，平面設計作品以「動物友善與環境永續」為主題，呈現學生對動物與自然的愛與理解；版畫作品則聚焦於原住民文化與祭典議題，藉此增進對原住民生活習俗的認識。學生透過藝術創作，展現對文化與環境的關懷，期待營造族群平等與永續發展的社會氛圍。

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六年級學生曹斯媛作品是焦點之一，她榮獲今年全國美展繪畫類高年級組優等，曹斯媛表示，很高興藉由校慶活動將得獎作品展出，這不僅是一種肯定，也激勵自己繼續挑戰更多比賽。

指導教師蔡秉峪表示，此次展覽作品主題多元，特別以環保、文化等議題為主軸，學生透過藝術表達對環境與社會的關懷，孩子們將日常生活的觀察化為具有溫度的藝術，讓人感動。

張明賢表示，自強國小藝術教育的歷程，自1996年設立美術班以來，希望透過完整的藝術教育，讓孩子發揮潛能，提升人文素養，美展是多方努力的成果，感謝所有師生的付出。

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