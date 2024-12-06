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鶯歌陶瓷博物館「2025台灣陶藝獎」12月16日徵件開跑 最高獎金35萬元

2024/12/06 13:11

鶯歌陶博館「2025台灣陶藝獎」將於16日起開放報名。（陶博館提供）鶯歌陶博館「2025台灣陶藝獎」將於16日起開放報名。（陶博館提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕「2025台灣陶藝獎」將於16日起開放報名，邀請全國陶藝家展現創作實力，角逐台灣陶藝界最高榮譽，競賽設置「卓越貢獻獎」、「創作獎」及「實用獎」3大獎項，總獎金111萬元，得獎作品將於2025年11月至2026年4月在陶博館展出，是陶藝創作者嶄露頭角的造夢平台。

陶博館長張啟文表示，「台灣陶藝獎」是台灣陶藝競賽的最高榮譽殿堂，更是陶藝創作者交流與激盪創意的重要平台，陶博館多年來致力推動台灣陶藝發展，不僅感謝長期耕耘、傳承陶藝文化不遺餘力的前輩，為今日台灣陶藝奠定深厚基礎，更支持新生代陶藝家實現創作理想，累積台灣陶藝實力並邁向國際，歡迎陶藝創作者們踴躍投件共襄盛舉。

鶯歌陶博館台灣陶藝獎徵件至明年1月16日。（陶博館提供）鶯歌陶博館台灣陶藝獎徵件至明年1月16日。（陶博館提供）

張啟文表示，「卓越貢獻獎」專為致力於台灣陶藝文化的傳承與發展，奉獻於陶藝創作、教育推廣、傳統保存或研究創新方面者設立，徵件至明年1月16日，候選者可由政府機關、民間團體或具聲望人士推薦，亦可自行提名，得獎者將獲得35萬元獎金及專屬展覽或計畫支持。

「創作獎」與「實用獎」分別聚焦於陶瓷創作的藝術性與功能性，徵件至明年4月30日，「創作獎」首獎獎金25萬元，期待引領台灣陶藝邁向新的高度，「實用獎」則強調陶瓷作品兼具功能性與美感，涵蓋茶器、食器、花器、燈具及飾品等多樣形式，邀請創作者以創意詮釋當代生活美學，首獎獎金12萬元，讓實用陶藝成為生活中的藝術品，詳細徵件資訊與競賽簡章請見陶博館官網。

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