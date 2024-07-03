鶯歌陶博館年度大展「流光—植物灰釉特展」登場 驚豔170件釉色多變作品

「流光—植物灰釉特展」即日起至9月22日止在陶博館3樓特展室展出，陳列釉色多變作品。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕釉是陶瓷美麗的外衣，千變萬化風貌更令人醉心著迷！新北市陶瓷博物館年度大展「流光—植物灰釉特展」即日起至9月22日止在3樓特展室，展出170件釉色多變、質感各異的陶藝作品，邀請民眾一探灰釉的豐富色彩與表情。

陶博館表示，「植物灰釉特展」陳列17種陶藝家使用的木材，及植物灰製作的方式，帶領民眾認識調製灰釉的材料，再探索各式早期民生用的陶器，包含水缸、砂鍋、飯鍋、各種瓶甕、烘爐、燻香器與奉茶用的龍罐，原來都是灰釉陶器，灰釉更有數千年的發展歷史，貫穿了東亞文明的璀璨歷史。

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參展陶藝家薛瑞芳為民眾導覽，欣賞釉色多變、質感各異的灰釉陶藝作品。（記者陳奕劭攝）

陶博館館長張啟文表示，陶瓷釉彩藝術往往是一個時代的藝術風尚，灰釉抽象變化的美感，不僅見於生活陶瓷產品，更為陶藝家所樂於應用，本展關注台灣灰釉的發展，陶藝家林葆家影響許多陶瓷從業者與創作者，如蔡榮祐、薛瑞芳、張繼陶、游曉昊及徐崇林等，從傳統中創新出不同風格的灰釉表現，藝術家林錦鐘和羅紹綺創作有不同表現，值得觀眾欣賞。

灰釉不僅是材料，更是生活風格。資深陶藝家邱煥堂、施乃月夫婦被灰釉陶器吸引，陶藝家邱玉錡以柴燒製作缸甕，設置學堂傳承日常，也邀請大漢溪畔使用植物灰釉創作的3位陶藝家提供8組茶器，獻上對土地、植物與水文的敬意。

展覽資訊可至官網（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）或粉專（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

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