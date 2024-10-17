如輕奢寶石驚現陶博館 「曲線碰撞」見遠古釉彩之美

「曲線碰撞——大衛莫里斯個展」，即日起至11月3日於陶博館展出。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至11月3日展出「曲線碰撞——大衛莫理斯個展」，由美國陶藝家大衛莫里斯（David Morris）運用3D科技列印、手捏、拉坯成形技法，飾以彩色釉料，呈現遠古釉彩之美的28組件作品，多彩耀眼如寶石，為觀眾獻上輕奢感。

大衛莫理斯作的迷人綠松石色調，與古老的藍綠色調與大膽的薰衣草色和珊瑚色並置，呈現色彩碰撞的意趣。（記者翁聿煌攝）

陶博館長張啟文表示，大衛莫里斯成長於美國印第安納州，2011年取得達拉斯大學美術碩士學位，目前在台北美國學校擔任陶瓷藝術老師，他曾於2011年來陶博館駐村創作陶藝，受到2014年台灣國際陶藝雙年展「新陶時代Terra Nova」子題「3D列印和電腦數控陶藝」的啟發，開始學習並不斷嘗試3D列印創作，成為他創作成型技法之一，是陶藝推廣與持續深耕的最佳例子。

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大衛莫里斯的陶藝創作受20世紀末解構主義建築的啟發，以多室、多面和彎曲的結構相交，創造出動態感，遠看仿如舞者躍動曼妙舞姿般，令人賞心悅目，釉彩技術則向12世紀波斯的精美陶瓷和埃及彩陶之美致敬，再現迷人綠松石色調，與古老的藍綠色調與大膽的薰衣草色和珊瑚色並置，呈現色彩碰撞的意趣。

大衛莫里斯的作品淋釉和噴釉的獨特經驗，讓自己與陶瓷藝術的悠久傳統緊密地連結著，十分心滿意足，作品《變動的輪廓》展現唐代泥偶的三彩呼應；《薰衣草迷宮》、《珊瑚色的對位》緞面和光澤表面之間產生細微的漸變，展現豐富的創新表現，推薦民眾參觀細細品味。相關展訊可上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum 查詢。

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