八方雲集捐贈100萬 攜手新北市府推出50場藝文活動

八方雲集創辦人夫人蘇淑幸（左）代表企業捐贈100萬，由新北市副市長劉和然（左）受贈，盼提升閱讀風氣。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕為響應推動藝文活動，八方雲集捐贈新台幣100萬元予新北市政府，推動「有愛八方．藝文送暖——全齡藝文閱讀推廣計畫」，將推出藝文展演、主題書展、閱讀推廣等50場藝文推廣活動，提升文化氣息。新北市副市長劉和然今（16）日與八方雲集創辦人夫人蘇淑幸出席捐贈儀式，盼更多企業拋磚引玉。

新北市副市長劉和然（左）與八方雲集創辦人夫人蘇淑幸（右）出席捐贈儀式，盼更多企業拋磚引玉。（記者陳奕劭攝）

劉和然表示，相當感謝八方雲集鼎力相助，2021年疫情期間，八方雲集曾捐助50萬元，製作防疫面罩，嘉惠新北市國小學童。今年再次挹注市府100萬，讓市府做得更多，希望藉由拋磚引玉，吸引更多企業，一起推動市府各項建設與發展，大家一起讓愛傳出去。

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蘇淑幸說，八方雲集秉持「只要肯努力，水餃也能變元寶」理念，協助弱勢工作者改善生活。成立慈善基金會後，一直以來捐助偏遠地區學校與貧困孩童，強化助貧力量。此次捐贈希望響應市府推動藝文推廣活動，提升全齡閱讀風氣。

「有愛八方．藝文送暖——全齡藝文閱讀推廣計畫」推出藝文展演、主題書展、閱讀推廣等50場藝文推廣活動。藝文展演由新北市文化局與教育局針對新北市國中二年級學生，共同辦理「劇場開箱」活動，邀請「真快樂掌中劇團」，12月19、20日於新莊文化藝術中心，讓學生一窺台前、幕後的劇場秘境。

新北市立圖書館規劃「小小愛書人」、「親子讀書會」、「寶寶愛看書」等，希望嬰幼兒從小養成閱讀習慣。欲查詢更多活動資訊，請至新北市立圖書館網站（http://www.library.ntpc.gov.tw）查詢，或電洽：（02）2953-7868。

八方雲集推動「有愛八方．藝文送暖——全齡藝文閱讀推廣計畫」，新北市副市長劉和然（中）與八方雲集創辦人夫人蘇淑幸（右3）與學童們合影。（記者陳奕劭攝）

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