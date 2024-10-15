2024台北溫泉季10/30-11/3登場 看山形花笠祭、遊北投繽紛樂

2024台北溫泉季將於10/30-11/3登場，將可欣賞到日本東北知名的「山形花笠祭」舞蹈表演。（台北市溫泉發展協會提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕一進入秋天，在涼爽秋風吹拂下，就讓人想浸泡溫泉，北投最大型盛會「台北溫泉季」將於10月30日至11月3日在新北投登場。這是台北市秋季的重要活動之一，今年主題為「山形花笠祭、北投繽紛樂、越復古越時尚」，歡迎大家前來北投遊玩，泡湯住宿享優惠、遊逛打卡抽好康。

台北市副市長林奕華（左3）、台灣商圈產業觀光發展聯合總會總會長周水美（右3）等人，今（15）日共同為「2024台北溫泉季」記者會進行啟動儀式。（台北市溫泉發展協會提供）（記者周幸叡攝）

主辦單位（台北市溫泉發展協會、台灣亞太國際溫泉旅遊協會）表示，今年活動豐富，有舞蹈與互動DIY、踩街遊行等，特別邀請日本東北6大祭典之一的「山形花笠祭」、男鹿市「生剝鬼」演出團體、以及由京都創作榻榻米職人西脇一博領軍的全球唯一榻榻米樂器演奏「疊樂團」，來台北共襄盛舉，將帶來舞蹈、歌曲、演奏、即興的演出等。搭配今年繽紛的活動設計，預期會讓「秋天的北投」更繽紛有趣。

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2024台北溫泉季今年主題為「山形花笠祭、北投繽紛樂、越復古越時尚」。（台北市溫泉發展協會提供）

活動除了來自日本的演出團體之外，北投在地的學校、社團、農會、宮廟等都將參與舞台演出及踩街遊行活動。五天的多元聯合展攤除了有北投在地的溫泉優惠之外，還有亞太溫泉協會來自日本各溫泉景區及商圈的展攤，豐富的活動內容一定讓遊客吃好玩好，包括：美食體驗、文創市集、那卡西歡唱、公益演出、親子音樂會、明華園經典大戲、我愛冰冰秀、公益捐血乳篩、花浴衣逛大街集章抽抽樂等活動。還有日本花笠舞團親自舞蹈教學、及疊樂團迷你榻榻米 DIY、花笠帽 DIY、及幼兒著色畫現場換花笠扇等活動，每天都熱鬧滾滾、精采可期。

2024台北溫泉季活動豐富，歡迎大家前來北投泡湯住宿享優惠、遊逛打卡抽好康。（台北市溫泉發展協會提供）



此外，來北投泡的不只是溫泉，還有濃濃的日式溫泉文化，穿浴衣遊北投也是復古又時髦的事，活動期間穿浴衣至指定店家消費即可獲得專屬優惠，如「水美溫泉會館」可兌換水美面膜一份、「享溫泉」大眾風呂買一送一等；11月3日將有花浴衣時尚走秀/10景攝影比賽頒獎。活動另有「女巫嬉遊記」，民眾於活動期間在各景點及會員店家攤位集滿12個體驗戳章，憑闖關卡至大會服務處，即可參加1次現場抽獎，獎品有好康折價券、免費泡湯券等。活動有近80家業者參與，現場提供電子支付與多元服務，並有溫泉文化導覽。詳細活動資訊詳詢「新北投溫泉 Xinbeitou Hot Springs」臉書專頁。

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