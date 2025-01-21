大溪藝術行動與居民共創 「串門子」探索大溪之美

藝術家陳依慧與大溪居民共同妝點大溪私房景點，展現藝術融入日常之美。（大嵙崁文教基金會提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕財團法人大嵙崁文教基金會自2023年啟動「藝術進入社區行動計畫」，推動居民參與公共議題及發掘地方文化價值，今年以「串門子」作為主題，媒合4位藝術家結合2所兒童照顧服務機構和28位在地居民，共創6件作品，即日起至3月9日於5個歷史街區空間展出，將百年歷史街區的日常生活融入創作，展現出獨特的在地性與地方魅力。

藝術家葉佳緯帶領桃園市大溪非營利幼兒園認識大溪老屋的三進結構。（大嵙崁文教基金會提供）





其中，藝術家葉佳緯與桃園市大溪非營利幼兒園學童共創作品「亮暗亮暗亮」，透過街區踏查與老店探訪，觀察建築幾何圖形與街區意象，體驗走進傳統長街屋時的光線變化，將這些元素轉化為地圖與夢幻家屋，形成獨特的大溪風貌；洪譽豪與小草書屋學童穿上大溪六廿四民俗慶典的大仙尪神偶竹架，一起學習大仙尪的獨有步行姿態，轉化為「二足步行駕駛員」逐格動畫。

請繼續往下閱讀...

藝術家洪譽豪與小草書屋學童在大溪中山路體驗操作「大仙尪」的身形與步伐。（大嵙崁文教基金會提供）

藝術家鄧文貞與大溪居民的共創作品「崁津新繡」，以刺繡與藍染的技法，將大溪的生活故事素材轉化為一條「刺繡老街」，展現大溪溫暖的社區記憶；陳依慧則是以竹編家具結合大溪居民創作的「葉仔窗」共創三件「編織生活」系列作品，不僅以自然素材妝點大溪的私房景點，並提供參觀民眾透過與竹編作品互動以新視角觀看大溪。

藝術家鄧文貞與大溪居民透過刺繡創作與大家分享大溪生活故事。（大嵙崁文教基金會提供）





大嵙崁文教基金會執行長陳倩慧說，此次作品設置於5個展區，以大溪中山老街的大嵙崁文教基金會藝術行動展覽空間作為主展場，副展場包括小草書屋、翠田墊子故事館、建成商行及隱灶腳百年老厝餐館等大溪歷史建築，邀請民眾以「串門子」方式感受與眾不同的大溪街區生活與文化藝術碰撞的新火花。

大溪藝術行動與居民共創，以「串門子」探索大溪之美。（記者李容萍攝）

展覽期間，大嵙崁文教基金會規劃「串門子訪藝術」老屋x藝術導覽活動、「你駕馭得了嗎？逐格動畫的影像魔術」，以及「紙片大嵙崁」街區觀察與探索工作坊等主題活動，即起在基金會官網開放民眾免費報名。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法