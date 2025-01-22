自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

生肖屬蛇、12歲以下兒童 免費暢玩海洋公園

2025/01/22 17:27

遠雄洋公園除推出限時春節優惠，初一至初五期間還有限定限量海獅發紅包活動。（遠雄海洋公園提供）遠雄洋公園除推出限時春節優惠，初一至初五期間還有限定限量海獅發紅包活動。（遠雄海洋公園提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕進入乙巳年，很多地方都針對生肖屬蛇的人推出優惠專案，遠雄海洋公園就推出限時春節優惠，凡生肖屬蛇者（以國曆為準），1/25～2/12可享免費入園；此外，正逢寒假期間，遠雄海洋公園也邀請全國12歲以下兒童免費開心玩，只要是12歲以下兒童（民國101年後出生者），即日起至3/2可享免費入園（享免費者，需有同行者1位至現場臨櫃購買全票990元，其餘同行親友享同歡價699元，限購4張），過年期間、228連假皆適用，讓小朋友一路暢玩到開學後。

遠雄海洋公園針對全國12歲以下兒童，推出即日起至3/2免費入園優惠活動。（遠雄海洋公園提供）遠雄海洋公園針對全國12歲以下兒童，推出即日起至3/2免費入園優惠活動。（遠雄海洋公園提供）

遠雄海洋公園春節期間推出紅包抽抽樂活動。（遠雄海洋公園提供）遠雄海洋公園春節期間推出紅包抽抽樂活動。（遠雄海洋公園提供）

還有另一個針對住宿遊客推出的優惠套票方案，由於今年寒假包含春節將近1個月，遠雄海洋公園攜手花蓮在地16家飯店業者，於1/20～2/9間（過年期間適用），凡入住遠雄海洋公園合作之特約飯店，只要訂購「住宿+海洋公園」優惠套票方案，隔日可再暢遊海洋公園（入園時須出示合作特約飯店的入園憑證），合作特約飯店共16家，包括：遠雄悅來大飯店、悅樂旅店（花蓮中福館）、成旅晶贊飯店（花蓮假期館）、米棧度假莊園、玫瑰香榭飯店、花蓮力麗華美達安可酒店、花蓮阿思瑪麗景大飯店、花蓮香城大飯店、花蓮富野渡假酒店、捷絲旅（花蓮中正館）、勤天商旅、福容大飯店（花蓮）、藍天麗池飯店、麗格休閒飯店、麗軒國際飯店、麗翔酒店等，相關優惠套票內容可詳詢各飯店官網。

遠雄海洋公園擴大商品銷售櫃位，圖為花蓮轉運站據點。（遠雄海洋公園提供）遠雄海洋公園擴大商品銷售櫃位，圖為花蓮轉運站據點。（遠雄海洋公園提供）

另外，為了讓更多來到花蓮的遊客能感受到遠雄海洋公園的魅力，今年園區特別串聯4大新據點，擴大商品銷售櫃位，讓旅途中購買商品更加便利。新設置的銷售點包括蘇澳休息站、花蓮轉運站、花蓮美侖大飯店及洄瀾薯道內，各大銷售櫃位提供多樣化的海洋公園商品，從可愛的海洋生物周邊商品到園區的限量紀念品，一應俱全，如此便利設置，不僅讓花蓮旅遊更加豐富，也進一步將遠雄海洋公園的品牌延伸至更多旅遊場景中。更多相關訊息詳詢遠雄海洋公園官網或粉絲專頁

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應