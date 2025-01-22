生肖屬蛇、12歲以下兒童 免費暢玩海洋公園

遠雄洋公園除推出限時春節優惠，初一至初五期間還有限定限量海獅發紅包活動。（遠雄海洋公園提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕進入乙巳年，很多地方都針對生肖屬蛇的人推出優惠專案，遠雄海洋公園就推出限時春節優惠，凡生肖屬蛇者（以國曆為準），1/25～2/12可享免費入園；此外，正逢寒假期間，遠雄海洋公園也邀請全國12歲以下兒童免費開心玩，只要是12歲以下兒童（民國101年後出生者），即日起至3/2可享免費入園（享免費者，需有同行者1位至現場臨櫃購買全票990元，其餘同行親友享同歡價699元，限購4張），過年期間、228連假皆適用，讓小朋友一路暢玩到開學後。

遠雄海洋公園針對全國12歲以下兒童，推出即日起至3/2免費入園優惠活動。（遠雄海洋公園提供）

遠雄海洋公園春節期間推出紅包抽抽樂活動。（遠雄海洋公園提供）

還有另一個針對住宿遊客推出的優惠套票方案，由於今年寒假包含春節將近1個月，遠雄海洋公園攜手花蓮在地16家飯店業者，於1/20～2/9間（過年期間適用），凡入住遠雄海洋公園合作之特約飯店，只要訂購「住宿+海洋公園」優惠套票方案，隔日可再暢遊海洋公園（入園時須出示合作特約飯店的入園憑證），合作特約飯店共16家，包括：遠雄悅來大飯店、悅樂旅店（花蓮中福館）、成旅晶贊飯店（花蓮假期館）、米棧度假莊園、玫瑰香榭飯店、花蓮力麗華美達安可酒店、花蓮阿思瑪麗景大飯店、花蓮香城大飯店、花蓮富野渡假酒店、捷絲旅（花蓮中正館）、勤天商旅、福容大飯店（花蓮）、藍天麗池飯店、麗格休閒飯店、麗軒國際飯店、麗翔酒店等，相關優惠套票內容可詳詢各飯店官網。

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遠雄海洋公園擴大商品銷售櫃位，圖為花蓮轉運站據點。（遠雄海洋公園提供）

另外，為了讓更多來到花蓮的遊客能感受到遠雄海洋公園的魅力，今年園區特別串聯4大新據點，擴大商品銷售櫃位，讓旅途中購買商品更加便利。新設置的銷售點包括蘇澳休息站、花蓮轉運站、花蓮美侖大飯店及洄瀾薯道內，各大銷售櫃位提供多樣化的海洋公園商品，從可愛的海洋生物周邊商品到園區的限量紀念品，一應俱全，如此便利設置，不僅讓花蓮旅遊更加豐富，也進一步將遠雄海洋公園的品牌延伸至更多旅遊場景中。更多相關訊息詳詢遠雄海洋公園官網或粉絲專頁。

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