搶先預約賞櫻佳期 台版櫻花前線發布最佳賞櫻期

九族文化村新引進的白色新品種「台灣雪櫻」，預計今年將比去年開得更漂亮。（九族文化村提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕年前一波波寒流下探，將今年的梅花花況推上比往年更精采的盛況，因此大家也開始期待接下來春節之後的櫻花祭是否也會一樣大爆發，更好奇今年櫻花祭的最佳賞櫻期將會落在甚麼時候？日前中央氣象局與農業部合作的「農業氣象觀測網監測系統」發布的櫻花花期預報，為大家揭曉最新的花期預告和建議賞櫻期間訊息。

九族文化村的八重櫻，預計2月中旬將進入盛開期。（九族文化村提供）

中央氣象署在九族文化村觀山樓苗圃設置的臨時氣象站。（九族文化村提供）

俗稱台版櫻花前線的「農業氣象觀測網監測系統」，目前櫻花的觀察預報以阿里山的染井吉野櫻和九族文化村的八重櫻為觀察標的，日前針對九族的八重櫻發布今年的開花、賞花期預測，建議的最佳賞花期落在2/10～2/23，而阿里山的染井吉野櫻因為尚無花芽，尚未公布建議賞花期間。九族文化村表示，九族文化村持續與中央氣象署及農業試驗所合作，截至今年已經累計8年的觀測值，為了取得絕對精準的氣象參數，氣象署更在2023年在九族文化村觀山樓建構一座臨時氣象觀測站，以取得更精準的氣象參數去推估花開的日期。目前大部分的櫻花都處於休眠期，透過一波波的低溫密碼去解鎖休眠，因此溫度成為喚醒櫻花的關鍵。昨日合歡山也降下瑞雪，今年的梅花花況出現高出歷年平均值的大爆發，因此對應台版櫻花前線的預報，九族文化村經理黃瑞奇表示，今年的八重櫻應該也會如期在2月中旬盛開，正好趕在情人節和元宵節綻放，為櫻花祭活動增添浪漫與亮麗色彩。

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每年最早開的先鋒櫻已經在九族園區報到。（九族文化村提供）

據九族文化村統計，村內園區目前有6種櫻花品種，種植數量總計已超過6000棵，每種品種的花期不太一樣，除園區最早的山櫻花和枝垂櫻已經綻放外，後續整個花季會從山櫻和枝垂櫻展開、接續2月中的八重櫻、台灣雪櫻、吉野櫻到2月底3月初的富士櫻，預計花季將可持續1個多月，在不同的時間入園，可賞到不同的櫻花風采。黃瑞奇強調，今年櫻花祭迎來第25回的週年紀念，新引進的「台灣雪櫻」白色新品種，也將進入樹齡的青春成熟期，預計今年將比去年更漂亮，是今年最值得期待的櫻花盛況。

九族文化村園區有6種櫻花品種、逾6000棵櫻花樹，從1月中旬到2月下旬都可賞櫻。（九族文化村提供）



至於今年櫻花祭亮點，九族文化村透露，今年櫻花祭將有熱鬧的各種日式風格、原民風的表演節目，並涵蓋茶會、餐桌、野餐、夜櫻等元素。此外，繼去年邀請日本櫻花女王來訪掀起高潮之後，今年2/8更邀請日本演歌女王「飛鳥奉美」來台和台灣金曲歌后「許景淳」同台，一起為九族特有的台灣雪櫻擔任推廣大使，進行一場「歌姬詠春」的台日交流演出，讓遊客感受春天的浪漫氛圍。為了讓民眾能在花季期間天天入園賞櫻，九族文化村也特別推出花季票卡優惠專案，民眾可在花季期間天天入園，從春節的枝垂櫻賞到228的富士櫻，每一種櫻花勝景都不要錯過，盡情沉浸在櫻花的浪漫氛圍中，更多相關內容詳詢2025九族櫻花祭官網。

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