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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

免花人工換票時間、不怕票券遺失 線上購買日本近鐵電車周遊券改成數位票券

2025/01/17 16:44

日本大阪、京都、奈良一帶，相當適合自由行，圖為位於奈良的世界文化遺產東大寺。（記者周幸叡攝）日本大阪、京都、奈良一帶，相當適合自由行，圖為位於奈良的世界文化遺產東大寺。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕前往日本關西、伊勢志摩一帶，如大阪、京都、奈良、名古屋及三重地區自助遊，「近鐵電車周遊券」是既方便又省錢的利器。最近打算去日本自由行、上網購買「近鐵電車周遊券」的民眾，會發現線上購買「近鐵電車周遊券」已經改成「數位票券」了，日後僅需使用手機即可進出站，省去傳統人工換票的時間，也不用擔心磁卡票券遺失等問題。

線上購買日本「近鐵電車周遊券」已改成數位票券，以手機感應QR碼即可進站。（記者周幸叡攝）線上購買日本「近鐵電車周遊券」已改成數位票券，以手機感應QR碼即可進站。（記者周幸叡攝）

「近鐵電車周遊券」數位票券需使用車站內標示有「タッチ決済（Tap to ride）QR碼」的專屬剪票口。（記者周幸叡攝）「近鐵電車周遊券」數位票券需使用車站內標示有「タッチ決済（Tap to ride）QR碼」的專屬剪票口。（記者周幸叡攝）

日本近鐵因應時代趨勢，在去年12月16日，將廣受自由行旅客喜愛的「近鐵電車周遊券」（KINTETSU RAIL PASS），線上購買的票券都改成數位票券，遊客抵日後不需要再花時間去做換票手續、也不怕萬一行程中不小心遺失磁卡票券壞了旅程。新版的「近鐵電車周遊券」使用方式簡單，旅客只要找車站內標示有「タッチ決済（Tap to ride）QR碼」的專屬剪票口，點開於線上購票後收到的連結網址，即會顯示數位票券的QR碼，再將手機置於專屬剪票口感應區，感應QR碼即可進站。

沿著這個藍色指標前進，可到數位票券的專屬剪票口。（記者周幸叡攝）沿著這個藍色指標前進，可到數位票券的專屬剪票口。（記者周幸叡攝）

為了消費者進出票口便捷通暢，日本近鐵提醒，使用數位票券必須關閉畫面的自動旋轉功能，還有，數位票券的QR碼無法截圖使用，每筆訂單最多購買4張票券，如果同一筆訂單購買多張票券，需依序感應出站，例如感應第1個QR碼讓同行者先出站，再右滑第2個QR碼比照辦理，因此，建議使用各自手機購票，出站會更加順利。遇到車站沒有應對數位票券的剪票口，可直接向站務人員出示畫面；萬一進站時發生錯誤，需重新整理瀏覽器，若還是無法解決，可告知工作人員尋求協助。

適合遊關西、伊勢志摩一帶的「近鐵電車周遊券」，有4種不同使用期限的票券，遊客可依照自身行程選購。（記者周幸叡攝）適合遊關西、伊勢志摩一帶的「近鐵電車周遊券」，有4種不同使用期限的票券，遊客可依照自身行程選購。（記者周幸叡攝）

目前「近鐵電車周遊券」有1日券、2日券、5日券、5日券plus。日本近鐵建議，想要從大阪、京都到奈良1日遊或2日遊，可選擇1日券或2日券；旅程延長到三重、名古屋，建議購買5日券、5日券plus，同樣是5天無限次乘坐火車，在近鐵電車全線區域內自由上下車，但5日券plus多享受5天無限次乘坐當地巴士。更多「近鐵電車周遊券」相關訊息詳詢近鐵電車官網。

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