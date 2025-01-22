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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

親子同樂體驗焙茶文化 台北文華東方「冬季奢享」享寓教於樂好時光

2025/01/22 16:38

台北文華東方「冬季奢享」專案讓親子體驗焙茶，並享受品茗樂趣。（台北文華東方酒店提供）台北文華東方「冬季奢享」專案讓親子體驗焙茶，並享受品茗樂趣。（台北文華東方酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕帶著孩子出遊，總希望在行程中也能帶入一些知識性內容，延續冬季假期親子城市度假的熱潮，台北文華東方酒店推出專為追求風格旅行的親子客群，量身打造的「冬季奢享」限定住房專案，不僅包含入住屢獲殊榮的豪華住宿與豐盛自助早餐，更特別安排充滿雅趣的「遊山茶訪」焙茶藝術體驗，為渴望特色旅行的家庭打造舒適愜意的美好都會假期，即日起至3月2日止，限量開放預訂。

親子入住「冬季奢享」專案，共度美好都會假期。（台北文華東方酒店提供）親子入住「冬季奢享」專案，共度美好都會假期。（台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店以優雅歐式建築美學令人彷若置身歐洲。（台北文華東方酒店提供）台北文華東方酒店以優雅歐式建築美學令人彷若置身歐洲。（台北文華東方酒店提供）

台灣茗茶聞名遐邇，台北文華東方酒店特別與知名茶藝品牌「遊山茶訪」攜手合作，設計專屬的焙茶體驗，在專業茶藝師的帶領下，遊客可了解焙茶工藝如何增添茶香和茶韻，並享受品茗的樂趣。擁有超過百年歷史的「遊山茶訪」，傳承台灣凍頂烏龍茶「涼喉、釘甘」的獨特風味，茶韻於喉間細緻縈繞，美好詮釋悠然恬靜的生活美學風格。與孩子一同創造風格獨具的冬日假期，體驗焙茶過程中的風雅樂趣，感受茶藝的靜謐與茶香沁人心脾的柔暖滋味，恣享優雅的親子冬季慢旅時光。

凡預訂「冬季奢享」住房專案，小小扇粉入住即可獲得專屬贈禮。（台北文華東方酒店提供）凡預訂「冬季奢享」住房專案，小小扇粉入住即可獲得專屬贈禮。（台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店表示，「冬季奢享」限定住房專案是讓遊客探索在地文化的風格旅行新體驗，套裝行程中的焙茶藝術體驗，讓親子共同探索台灣特有的茗茶文化，在寓教於樂中創造難忘的溫馨時光。除此之外，小小扇粉入住可獲得專屬贈禮、每房贈送精緻手工巧克力9入裝1盒，為親子假期添上一份甜美的驚喜。更多相關訊息詳詢台北文華東方酒店官網。

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