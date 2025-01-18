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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

提著星願水母燈籠賞光影藝術饗宴 Xpark光之海月1/20綺麗展開

2025/01/18 18:20

Xpark沉浸式體驗，水母萬花筒「萬華鏡之海—幻舞四季」1月20日綺麗展開。（Xpark提供）Xpark沉浸式體驗，水母萬花筒「萬華鏡之海—幻舞四季」1月20日綺麗展開。（Xpark提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕9天春節連假即將到來，2月還有熱鬧的元宵節，在這段喜氣洋洋的節慶期間，Xpark與日本頂尖創意藝術團隊「NAKED, INC.」合作策畫，推出首波強檔「Xpark光之海月by NAKED, INC.」活動，打造館內超人氣展區「癒見水母」穿梭於光影幻化的異次元空間，搭配四季情境更迭，讓人有如走進夢幻世界，預計1月20日綺麗展開，Xpark也特別推出包含以「光之海月」為主題的充氣燈籠夢幻套票，即日起預購，歡迎大家前來欣賞這場海底藝術春宴。

「Xpark Blue」水母圓窗注入四季之美，打卡場景再進化，帶來嶄新的感官體驗。（Xpark提供）「Xpark Blue」水母圓窗注入四季之美，打卡場景再進化，帶來嶄新的感官體驗。（Xpark提供）

首先，遊客可欣賞到Xpark最具代表性的水母圓窗「Xpark Blue」注入四季之美，「水鏡幻宙—水母之舞」帶來嶄新的感官體驗，漂浮的水母與春之櫻花、夏之星空、秋之滿月、冬之燈籠光影交融，綻放輕舞於四季夜空之中，在在營造出氛圍感滿滿的夢境時分，打卡場景再進化，陶醉在虛實交錯的魅力視界中。至於Xpark沉浸式體驗的代表作「水母萬花筒」，則全新演繹光與水母在四季變幻間翩翩起舞的優雅景致。透過影像、燈光、音樂交織而成的美麗光影交響曲，從春天花神的美讚、夏日星空的閃爍、秋草漫漫的吹拂，以至冬日溫暖的燈火，全然沉浸式視覺饗宴，宛若海洋下不可思議的四季夢幻藝術殿堂。

2025來Xpark開好運，新春LINE帳號抽好禮，「嘶嘶」如意。（Xpark提供）2025來Xpark開好運，新春LINE帳號抽好禮，「嘶嘶」如意。（Xpark提供）

迎接小龍年到來，Xpark也準備新春好禮為來館民眾添好彩頭，凡於來館前加入Xpark官方LINE帳號（ID：@xpark 0807）即可參加1/25～2/26的正月抽籤活動，除了可獲得新春運勢，還有珍貴的「招福金運蛇皮御守」。Xpark表示，這是取用來自Xpark館內的蛇蛇們自然蛻下來的蛇皮所特製，日本自古以來就有把蛇皮放入錢包招財的傳說，是非常受歡迎的招財法寶。另外還有「好運連連小春聯」、「Xpark原創月曆」等贈品，Xpark強調統統有獎，就是要祝願大家新年順順利利，「嘶嘶」如意。

華泰名品城攜手Xpark首度聯名推出「青埔散策活動」，歡迎大家2025來走春。（華泰名品城提供）華泰名品城攜手Xpark首度聯名推出「青埔散策活動」，歡迎大家2025來走春。（華泰名品城提供）

為方便大家2025走春，鄰近高鐵、機場捷運，交通最便利的青埔兩大地標──Xpark與華泰名品城，首度聯名推出「青埔散策活動」，在Xpark探索各種生物的奇幻魅力及欣賞全新展演「Xpark光之海月by NAKED, INC.」後，接續轉戰華泰名品城享受張燈結綵、春節折扣2折起的Outlet購物與挖寶之旅、品嘗超過40家的異國美饌，一次滿足五感體驗。2月12至23日期間，還能參與2025台灣燈會，從早到晚精采滿載。更多相關訊息詳詢Xpark官網。

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