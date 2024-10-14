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十三行門票價值翻倍 15日起淡水、八里商圈享近千元優惠

2024/10/14 14:37

十三行博物館推出「十三門票吃喝加碼」活動，一張門票價值翻倍，解鎖淡水八里60多間特約商家優惠。（記者羅國嘉攝）十三行博物館推出「十三門票吃喝加碼」活動，一張門票價值翻倍，解鎖淡水八里60多間特約商家優惠。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市八里區的十三行博物館將於15日推出「十三門票吃喝加碼」活動，只要花80元門票，即可於淡水、八里共60多間特約商家，包含美食、飾品、特產等折扣金額大約共3千多元，不僅能探索文化魅力，還可享受淡水河岸美食、購物等多元體驗，門票也將在順風航運左岸販售點、醍醐大師及艾尚九九足銀銀飾同步販售。

此次活動由十三行博物館聯合新北市淡水區商圈文化觀光協會、八里左岸觀光發展協會及八里渡船頭商圈協會共同推出，旨在串聯淡水與八里的商圈，打造深度文化旅遊體驗。優惠範圍涵蓋餐飲、飾品、伴手禮等多領域，甚至包括淡水至八里航線票價下殺9折、八里特色名產店推出滿額送、連鎖鞋業淡水店更祭出8折優惠。憑十三行博物館當月門票至有「十三門票吃喝加碼」標誌的店家消費，最高可享3千多元的折扣。

為提升購票便利性，博物館特別在淡水河雙岸增設售票點，前100名民眾購票者更可獲得獨家設計的史前石斧造型筆。館長羅珮瑄表示，此次活動串聯八里及淡水商圈協會，體驗在地文化、促進經濟發展的平台，十三行將持續積極跨域合作，擴大區域觀光量能。

憑十三行博物館當月門票至設有「十三門票吃喝加碼」特約商家貼紙的店家，即可晉升雙岸VIP。（記者羅國嘉攝）憑十三行博物館當月門票至設有「十三門票吃喝加碼」特約商家貼紙的店家，即可晉升雙岸VIP。（記者羅國嘉攝）優惠範圍涵蓋美食、飾品、特產等多個領域，食衣住行通包。（記者羅國嘉攝）優惠範圍涵蓋美食、飾品、特產等多個領域，食衣住行通包。（記者羅國嘉攝）

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