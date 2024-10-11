新北女孩日 前雲門舞者以「旋轉舞」鼓勵學生 「做自己生命中的女主角」

今年新北女孩日，邀請淡水、正德國中和金陵女中學生，走讀淡水女路。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕每年10月11日是「台灣女孩日」，曾是雲門舞蹈家羅曼菲學生的游雅勛和游杉婷以一段曼妙舞姿，帶領學生們跳著旋轉舞，並以自身經歷告訴「新北女孩」們，「人生如同舞蹈，不停旋轉，就能當自己的光」，做自己生命中的女主角。

每年10月11日是「台灣女孩日」，新北市也訂為「新北女孩日」，新北社會局11日舉行「一步一腳印，創造女孩影響力成果分享』」邀請新北女力代表游杉婷、游雅勛和淡水、正德國中和金陵女中女學生，進行世代交流論壇，並由一群長期推動淡水女力的「旅學關懷協會」導覽走讀淡水女路。

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10月11日是「新北女孩日」，新北社會局舉行「一步一腳印 創造女孩影響力成果分享會」。（記者翁聿煌攝）

活動行程從一滴水紀念館、滬尾藝文步道、台灣高爾夫球場到雲門劇場，女性導覽員細細訴說在地女力故事，杉婷和雅勛也特別在雲門劇場廣場，引導學生體驗「旋轉舞步」。

游雅勛說，從舞蹈的舞台跨足成為直播主和購物台模特兒20年，她受到羅曼菲鼓勵，以平等眼光看待不同表演領域，游雅勛曾擔憂因隨年齡增長，而被以外貌為評價標準的行業淘汰，但她不間斷地學習，更將舞者的肢體優勢融入鏡頭前表現，逐漸發展出獨特性。

游杉婷（左後）和游雅勛（右）在雲門劇場廣場，引導學生體驗「旋轉舞步」。（記者翁聿煌攝）

游雅勛向學生們鼓勵，永遠要記得「勇敢、自信」，並且「相信、堅持」，希望所有女孩都能不斷旋轉下去，無論到任何年齡階段，唯有不停旋轉，才能繼續發光發熱。

游杉婷則從舞者轉職到行銷公關領域，曾被認為女性無法承接規模大的專案、無專業性，但她從不放棄，持續增加知能，並將表演藝術中學習的細膩活用於職場，成功在高爾夫俱樂部等知名企業中取得信賴，游杉婷同樣以舞蹈中的「旋轉舞」形容分享，「旋轉，最重要的就是找到重心」，希望各位女孩們、男孩們，都能找到自己的目標和重心。#

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