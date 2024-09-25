大人注意！淡水古蹟博物館推8堂免費手作課程 每週六開課

因應奧運熱度，淡水古蹟博物館駐村藝術家陳琇萍（右）推出日本傳統編織法「組紐」手作課程。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館10月每週六推出「漫遊．藝之境」工作坊，由新北市國際藝術村駐村藝術家分別推出八堂手作課，包括拼布、筆袋、書衣、皮革書籤、拓印、暗房沖片等主題，明天（27日）中午12點在官方網站（https://reurl.cc/ZVEXaQ）免費報名，每堂課程開放10位16歲以上民眾報名、共80個名額。

淡水古蹟博物館駐村藝術家陳琇萍（左）推出日本傳統編織法「組紐」手作課程。（記者陳奕劭攝）

淡古館表示，民眾可在「漫遊．藝之境」自由選擇喜歡的課程，其中陳琇萍將常用於和服綁帶的「組紐Kumihimo」編繩DIY，搭配淡水木下靜涯舊居外觀紅、白、綠、咖啡等色細線，製作具古蹟特色的圓形手環。陳琇萍說，英國跳水王子Tom Daley在奧運場邊織毛衣的帥氣模樣，讓國內也掀起編織熱，今年安排編繩手環DIY，希望開啟大家對編織的樂趣。

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陳琇萍利用淡水木下靜涯舊居外觀紅、白、綠、咖啡等色細線，製作具古蹟特色的圓形手環。圖為淡水木下靜涯舊居。（記者陳奕劭攝）

淡古館長蔡美治表示，暑假開設小朋友夏令營課程，廣受好評，民眾希望開辦大人的藝術課程，因此攜手駐村藝術家設計工作坊，一圓藝術夢。她也推薦報名今年最後一場滬尾講堂，10月19日將邀請中央研究院臺灣史研究所博士後研究員黃頌文分享晚清淡水的茶金歲月，10月7日中午12點開放報名，更多展演資訊可至粉專（www.facebook.com/tamsuihistoricalmuseum）查詢。

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