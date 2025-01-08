限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
[林惺嶽辭世 文化部將呈請總統明令褒揚
林惺嶽於2019年出席國美館「林惺嶽：大自然奇幻的光影」展開幕致詞。（國美館提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕資深藝術家林惺嶽傳於7日凌晨辭世（1939~2025），享壽87歲。文化部長李遠得知消息後，除表哀悼與敬意，文化部亦將呈請總統明令褒揚，肯定林惺嶽對台灣藝術的卓越貢獻。
文化部說明，林惺嶽出生於台中市，於今國立台灣師範大學美術系畢業後，曾前往西班牙透過畫遊增進繪畫技藝。林惺嶽一生活躍於台灣藝術領域，以畫家、藝術史論家、藝術教育工作者及策展人等多重身份推動台灣藝術的發展。1986年發表《臺灣美術風雲40年》；1991年參與藝術家出版社《臺灣美術全集》籌備，1997年發表《渡越驚濤駭浪的臺灣美術》。
請繼續往下閱讀...
文化部指出，林惺嶽為建構台灣美術史作出了先驅性貢獻：而他的創作，對台灣風景意境的細緻描繪，則為台灣本土意象留下了深刻印記。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
網友回應