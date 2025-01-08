[林惺嶽辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

林惺嶽於2019年出席國美館「林惺嶽：大自然奇幻的光影」展開幕致詞。（國美館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕資深藝術家林惺嶽傳於7日凌晨辭世（1939~2025），享壽87歲。文化部長李遠得知消息後，除表哀悼與敬意，文化部亦將呈請總統明令褒揚，肯定林惺嶽對台灣藝術的卓越貢獻。

文化部說明，林惺嶽出生於台中市，於今國立台灣師範大學美術系畢業後，曾前往西班牙透過畫遊增進繪畫技藝。林惺嶽一生活躍於台灣藝術領域，以畫家、藝術史論家、藝術教育工作者及策展人等多重身份推動台灣藝術的發展。1986年發表《臺灣美術風雲40年》；1991年參與藝術家出版社《臺灣美術全集》籌備，1997年發表《渡越驚濤駭浪的臺灣美術》。

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文化部指出，林惺嶽為建構台灣美術史作出了先驅性貢獻：而他的創作，對台灣風景意境的細緻描繪，則為台灣本土意象留下了深刻印記。

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