挺過風雨！朱銘美術館10/15起恢復營運

朱銘美術館團隊扶起〈人間系列－三軍〉作品。（朱銘美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕受到山陀兒颱風外圍環流帶來的豪大雨重創，朱銘美術館日前水漫園區，多件藝術品受損，館方隨即休館，進行災後重建，推進作品維護、園區整理等工作。行政院副院長鄭麗君與文化部長李遠更於第一時間至園區關心災損情形。朱銘美術館表示，從災害發生到努力復原，感謝連日來各界人士與媒體的關心，美術館將於10月15日恢復營運。

朱銘美術館占地廣大，典藏品數量眾多，受損嚴重程度不一。朱銘美術館館長劉柏村指出，此次美術館遭遇開館25年來最為嚴峻的水患襲擊，讓人始料未及，園區內軟硬體、館內外展出作品與庫房多少受到影響，不得不緊急宣布閉館，逐一清點。「所幸，遭逢水患的第一時間，美術館團隊發揮專業與新北市文化局通力合作，迅速投入救災。」

請繼續往下閱讀...

修復師初步清潔大水沖刷作品。（朱銘美術館提供）

如今，淹水退卻，館方將滿是泥濘的道路沖刷乾淨、將倒下的作品一一扶起，受損作品的修復計畫也逐步展開，從災害發生到復原開館經歷10天，將於10月15日起恢復營運。朱銘美術館說明，「目前，美術館團隊當務之急要盡速展開典藏品的修復與保存工作，除此之外，園區軟硬體復原的工程浩大，除了仰賴政府補助，更需要社會大眾慷慨參與。因此，朱銘美術館誠摯號召更多海內外「美術館之友」伸出援手。」詳詢朱銘美術館官網。

挺過山陀兒颱風災情，朱銘美術館將於10月15日起恢復營運。（朱銘美術館提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法