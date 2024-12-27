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美術老師重機跑山成創作靈感 水彩繪製動人光影

2024/12/27 15:44

何燿州愛好大自然，以聖母峰為創作傳遞信仰帶給他的盼望、光亮。（記者王善嬿攝）何燿州愛好大自然，以聖母峰為創作傳遞信仰帶給他的盼望、光亮。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市博愛國小美術老師何燿州騎重機十餘年，跑山遊覽的風景成為筆下創作靈感，他運用水彩將如阿里山林業鐵路火車穿越樹林、光影灑落林間景色，繪製成溫暖、明亮作品，近日在嘉義市文化局文化藝廊3樓舉辦「微光故事」水彩個展，他期許及盼望成為一盞光，引發觀展大眾對水彩的興趣。

何燿州騎重機跑山遊覽的風景成為作畫靈感，圖為阿里山林鐵主題作品「曙光迎曦」。（記者王善嬿攝）何燿州騎重機跑山遊覽的風景成為作畫靈感，圖為阿里山林鐵主題作品「曙光迎曦」。（記者王善嬿攝）

何燿州說，因住在阿里山腳下，較容易接觸大自然，一有時間就會開車、騎乘重機上山，尤其沿著嘉義縣的台3線、阿里山公路蜿蜒而上，沿途茶廠、山林、阿里山林鐵車站等風光明媚，打開他的體感五官、彷彿與山林有了共鳴。

2019年參加義大利烏爾比諾國際水彩節作品「STAND STILL」象徵台灣屹立不搖精神。（記者王善嬿攝）2019年參加義大利烏爾比諾國際水彩節作品「STAND STILL」象徵台灣屹立不搖精神。（記者王善嬿攝）

何燿州表示，此次展出4年來創作的65件作品，其中「STAND STILL」曾獲邀參加義大利烏爾比諾國際水彩節，是以「集集武昌宮」為靈感作畫，因該宮廟在921大地震中被震毀，唯獨廟前石獅子卻屹立不搖，有如台灣在國際上處境，即使外界紛亂，仍繼續堅持，很具台灣精神代表性，此外還有結合中國元素的青銅器系列作品馳騁無疆等畫作。

何燿州說，水彩有獨特的柔和與透明感，但也因下筆沒多久就會乾掉，要在有限時間內繪畫、創作，較具有挑戰性，他將所見、所感、所思融入筆畫，此外，在西畫是靠著光線及影子呈現每張畫的故事，展覽主題「微光故事」，是從微光出發，希望不同人來看會帶出不同故事的共鳴。

「微光故事」何燿州水彩個展即日起展至2025年元月12日，現場水彩演示共4場次，明年元月4日、5日、11日、12日下午2點。

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